وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبد الله بن عبد العزيز الجامعي

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت مستشفى الملك عبد الله بن عبد العزيز الجامعي بجامعة الأميرة نوره بنت عبد الرحمن باب التقديم على وظائف طبية وصحية لحملة الدبلوم فأعلى ، وفقاً للتفاصيل التالية :
- الوظائف الطبية : وحدة العناية المركزة للأطفال ، العناية المركزة لحديثي الولادة ، طب الأطفال أمراض الكلى ، طب الأطفال أمراض الدم ، طب الأطفال أمراض الجهاز الهضمي ، علم الأورام النسائي ، وحدة العناية المركزة للبالغين ، طب الأطفال العام ، طب القلب ، علم النفس .
- فني تخدير ثاني : دبلوم في التخدير ، خبرة عامين فأكثر ، ترخيص ساري من هيئة التخصصات الصحية ، شهادة دعم الحياة الأساسية .
- أخصائي تقني تخدير ثاني ، بنفس الشروط السابقة .
ويمكن معرفة التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي من هنـــــــا .