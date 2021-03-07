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وزير الصحة: أمضينا عامًا في الجائحة وهذه خطتنا نحو الحياة الطبيعية

Time منذ 47 دقيقة
Views 1993
وزير الصحة: أمضينا عامًا في الجائحة وهذه خطتنا نحو الحياة الطبيعية

الرياض (صدى):
علق وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأحد، على مقطع فيديو توعوي، نشرته الوزارة بعنوان "لتعود الحياة إلى طبيعتها.

وجاء ذلك ضمن الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار "خذ الخطوة" لحث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا، وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح.

وقال الدكتور توفيق الربيعة: "‏أمضينا عامًا في هذه الجائحة. وهذه خطتنا نحو الحياة الطبيعية.. خذ الخطوة، وابدأ رحلتك، فسلامتك هي الأهم. ‏‫خذ الخطوة.. خذ اللقاح".

وكانت وزارة الصحة، قد أطلقت الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار "خذ الخطوة، التي تشارك فيها العديد من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا.

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وزير الصحة
توفيق الربيعة
لقاح كورونا

أحدث التعليقات

النشمي
طيب
ابو القمرا
مهندسين البلد زيك تمام واردى لا أخلاق لا تعليق يستفاد منه
العدناني
تسنه معلق في الملحمة وين الغزلان
الريان
لا .. ههههه يقصدون ان امهاةت الاطفال دون 3 سنوات يرضعونهم من ستار بكس
؟؟
وين الاحترازات والتباعد اللي تتكلمو فيه ولا بس المساجد لانها مسببه قلق في نفوس البعض

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