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مباريات اليوم الأحد

Time منذ 53 دقيقة
Views 1774
مباريات اليوم الأحد

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأحد، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.

مباريات الدوري الإنجليزي

يلعب وست بروميتش مع نيوكاسل 15:00، بينما يستضيف ليفربول نظيره فولهام 17:00، ويستقبل استاد الاتحاد قمة الجولة في البريميرليج في الديربي بين مانشستر يونايتد وسيتي 19:30، وختام اليوم بمباراة توتنهام وكريستال بالاس 22:15.

مباريات الدوري الإسباني

تستمر منافسات الجولة 26 من عمر البطولة حيث يلعب ويسكا مع سيلتا فيجو 16:00، وفي تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت المملكة ديربي مدريد بين أتلتيكو وريال مدريد، ثم مباراة ريال سوسييداد وليفانتي 20:30، وفي الختام مباراة أتلتيك بيلباو وغرناطة 23:00.

مباريات الدوري الإيطالي

تواصل فعاليات الجولة 24 من المسابقة حيث يلتقي روما مع جنوى 14:30، ويحل ميلان ضيفًا على هيلاس فيرونا 17:00، ويلعب فيورنتينا مع بارما 17:00، وكروتوني مع تورينو 17:00، وسامبدوريا مع كالياري 20:00، وفي آخر اليوم مباراة نابولي وبولونيا 22:45.

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الدوري السعودي
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مباريات اليوم

أحدث التعليقات

النشمي
طيب
ابو القمرا
مهندسين البلد زيك تمام واردى لا أخلاق لا تعليق يستفاد منه
العدناني
تسنه معلق في الملحمة وين الغزلان
الريان
لا .. ههههه يقصدون ان امهاةت الاطفال دون 3 سنوات يرضعونهم من ستار بكس
؟؟
وين الاحترازات والتباعد اللي تتكلمو فيه ولا بس المساجد لانها مسببه قلق في نفوس البعض

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