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بدء سريان تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق اليوم

Time منذ ساعة
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بدء سريان تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق اليوم

الرياض (صدى):
دخل تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق، اليوم، الأحد، حد التنفيذ، ليتحول بذلك ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى هيئة باسم «هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية».

ويتولى رئاسة مجلس إدارة الهيئة وزير المالية، فيما يتمثل مهام الهيئة في عدد من المهام منها الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات، والارتقاء بجودة المشاريع والأصول والمرافق.

كما تسعى الهيئة، وفقا لـ"عكاظ"، إلى دراسة السياسات والخطط والاستراتيجيات للجهات الحكومية ذات التأثير في الإنفاق وجودة المشاريع، اقتراح تعديل المعمول به منها، ودراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة به في الجهات الحكومية في التخطيط والتشغيل.

كما تتولى الهيئة أيضا وضع الأدوات والمنهجيات والأساليب التي تسهم في تحقيق أهداف الهيئة،وتحديد فرص رفع كفاءة الإنفاق المترتبة عليها، تحديد أثرها في ميزانية تلك الجهات.

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وزير المالية
وزير الموارد البشرية
وزارة الموارد البشرية
هيئة كفاءة الإنفاق

أحدث التعليقات

النشمي
طيب
ابو القمرا
مهندسين البلد زيك تمام واردى لا أخلاق لا تعليق يستفاد منه
العدناني
تسنه معلق في الملحمة وين الغزلان
الريان
لا .. ههههه يقصدون ان امهاةت الاطفال دون 3 سنوات يرضعونهم من ستار بكس
؟؟
وين الاحترازات والتباعد اللي تتكلمو فيه ولا بس المساجد لانها مسببه قلق في نفوس البعض

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