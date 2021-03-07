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" شكرًا أبطال الدفاع الجوي" يتصدر..ومواطن: نشعر وكأنها طراطيع وليست صواريخ

Time منذ 11 دقيقة
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" شكرًا أبطال الدفاع الجوي" يتصدر..ومواطن: نشعر وكأنها طراطيع وليست صواريخ

نايف السالم (صدى):
على خلفية تصدي قوات الدفاع الجوي السعودي، طوال الـ 5 أيام الماضية لصواريخ وطائرات مليشيا الحوثي الإرهابية التي استهدفت المدنيين في المملكة، أطلق مواطنون وسما بعنوان " شكرًا أبطال الدفاع الجوي ".

وتضمن الوسم عبارات شكر، وتقدير لمجهودات رجال الدفاع الجوي، في التصدي للهجمات الإرهابية حفاظًا على أرواح المواطنين والمقيمين.

وخلال الأيام الخمسة الماضية أطلق الحوثيون على المملكة 15 طائرة مسيرة قاصف 2 ك، 12 طائرة بدون طيار صمد 3، صاروخ كروز القدس 2، صاروخ ذو الفقار "قيام" باليستي، تصدى لها جميعا الدفاع الجوي السعودي باحترافية عالية.

وقال مواطن في رسالته لرجال الدفاع الجوي: " شكرا رجال الدفاع الجوي السعودي جعلتمونا نشعر و كأنها "طراطيع " و ليست " صواريخ ".

ووجه المواطنون شكرهم لوزارة الدفاع الجوي، سائلين الله أن يحفظ بلاد الحرمين، وأن يديم الأمن والأمان.

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واضح*** وصريح***
يا زين جمعتنا علـى شبـة النـار = نـارٍ سناهـا لــدلال المباهـيـر امكرمـات وسطهـن بـن وبهـار=وسوالفٍ تطرب سمـوع المناعيـر ناخذ لنا فالوقـت سجـة ومشـوار=بين الفياض اللي زهتها النواويـر أرضٍ خـلا مـا داجهـا كـل دوارغير= الحباري واشقح الريم ماذيـر تلقى جرايرهن مع الروض عبـار=زرق الغلب برق الظهور المخاميـر هي منوة الي بالصقارة لهـم كـار=تشفق ضمايرهم على تلـة السيـر لا حولوا في فيضـة كنهـا الطـار=وتكافخن بيض الدواغـر مياسيـر ردوا علـى كـن وجـه لـيـا دار=وجه الغضيب اللي على علم وصغير ليا انطلق ما كنه الـى يبـي ثـار=يسوق في سوق الخصيم التباشيـر أفحج سراويله على الكـف نشـار=عينه كما وصف الشمالي سناكيـر يهوي عليهن مثل قصاف الاعمـار=دابان ما عنـده مـراود وتأخيـر إلى انطلق ما كنـه ألا يبـي ثـار=يسوق في شوف الخصيم التباشيـر شقر الحرار اللي لها أفعال واذكـار=من ساس فارس وافيـاتٍ مغاتيـر قصيدة روعة وجميلة،وإبداع من قائلها وله الشكر الجزيل على جمال وحسن الوصف,,
أبو كنان
أصلا مخالفة للذوق .. كبير يشرب برضاعة اختراع غير لائق
مواطن نزية
صحيح لحمه قاسي و طعم سيئ
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
اظن الصنف هذا جديد يا فضيلة الشيخ ..

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