" شكرًا أبطال الدفاع الجوي" يتصدر..ومواطن: نشعر وكأنها طراطيع وليست صواريخ

نايف السالم (صدى):
على خلفية تصدي قوات الدفاع الجوي السعودي، طوال الـ 5 أيام الماضية لصواريخ وطائرات مليشيا الحوثي الإرهابية التي استهدفت المدنيين في المملكة، أطلق مواطنون وسما بعنوان " شكرًا أبطال الدفاع الجوي ".
وتضمن الوسم عبارات شكر، وتقدير لمجهودات رجال الدفاع الجوي، في التصدي للهجمات الإرهابية حفاظًا على أرواح المواطنين والمقيمين.
وخلال الأيام الخمسة الماضية أطلق الحوثيون على المملكة 15 طائرة مسيرة قاصف 2 ك، 12 طائرة بدون طيار صمد 3، صاروخ كروز القدس 2، صاروخ ذو الفقار "قيام" باليستي، تصدى لها جميعا الدفاع الجوي السعودي باحترافية عالية.
وقال مواطن في رسالته لرجال الدفاع الجوي: " شكرا رجال الدفاع الجوي السعودي جعلتمونا نشعر و كأنها "طراطيع " و ليست " صواريخ ".
ووجه المواطنون شكرهم لوزارة الدفاع الجوي، سائلين الله أن يحفظ بلاد الحرمين، وأن يديم الأمن والأمان.