إيلون ماسك يخسر 27 مليار دولار في 5 أيام!

واشنطن (صدى):
في رقم غير مسبوق، سجل الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، إيلون ماسك، خسارة بمبلغ 27 مليار دولار خلال 5 أيام فقط.
وتكبد إيلون ماسك، الخسارة القياسية بسبب ما طال أسهم شركات التكنولوجيا، والعملة الافتراضية " البتكوين ".
وأظهر مؤشر "بلومبيرج" للمليارديرات أن صافي ثروة إيلون ماسك البالغة 156.9 مليار دولار يضعه في المرتبة الثانية، متأخر بنحو 20 مليار دولار عن جيف بيزوس الذي تصدّر، الأسبوع الماضي، كأغنى شخص في العالم.
يذكر أنه في بدايات 2021 تسارعت مكاسب ماسك، وأطاح ببيزوس كأغنى شخص في العالم، حيث بلغت ثروته في شهر يناير 210 مليارات دولار، وفقاً للمؤشر.