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بالفيديو.. مفاجأة عن لحم الغزلان

الأخبار
Time منذ 16 دقيقة
Views 1428
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بالفيديو.. مفاجأة عن لحم الغزلان

عادل الحربي (صدى):
أكد الدكتور عيد اليحيى، الباحث في التاريخ الإنساني والآثاري والجغرافي، أن طعم لحم الغزلان ليس لذيذًا، وفي أفريقيا يعتبرون الغزلان حيوانات " ضالة".

وقال اليحيى: " صيد الريم والآدمي والغزلان بجميع أنواعها، حتى البقر الوضيحي تراه ليس فيه طعمًا، ولكن الحيوانات الداجنة هي التي تؤكل وطعمها لذيذة ".

وتابع: " في أفريقيا يعتبرون الغزلان أنها لا تؤكل، ويقولون عليها ضالة، تجد الرجل يرعى غنمه والبقر والماعز ".

وكشف عن حوار دار بينه وبين أحد الرعاة في أفريقيا، قائلا: " قلت له ليش ما تأكل هذا الغزال؟!، فقال لي: يا خي هذا الغزال يأكل أي شئ، ويشرب أي ماء، أنا ما أشتهيه إحنا انصدمنا لما سمعنا ذا الكلام؟ ".

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Time واتساب
الصيد
لحم الغزلان

أحدث التعليقات

ابو عمار
فعلا لحم الغزال ليس لذيذ ويحتاج وقت طويل لطبخه
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
لعنة الله عليه الحقير
ابو عمار
اوكي

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