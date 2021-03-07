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البرلمان التركي يعقد جلسة طارئة بسبب المقاطعة الشعبية السعودية

Time منذ ساعة
Views 1724
البرلمان التركي يعقد جلسة طارئة بسبب المقاطعة الشعبية السعودية

أنقرة (صدى):
عقد البرلمان التركي جلسة عمومية طارئة بدعوة من حزب الشعب الجمهوري المعارض، لمناقشة تبعات المقاطعة الشعبية السعودية للبضائع التركية.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو: "سنستمر في اتخاذ الخطوات اللازمة في المحافل الثنائية ومتعددة الأطراف بشأن هذه المسألة".

وجاء في مذكرة شديدة اللهجة لمناقشة الآثار الكارثية للمقاطعة الشعبية السعودية: " إن استهداف المنتجات التركية منذ شهور ليس بحادثة يمكن إخفاؤها أو كتمانها عن الشعب وتركها دون إجابة، فخطورة الوضع متجلية، لذلك يتوجب عقد اجتماع عمومي للبرلمان".

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المملكة
تركيا
البرلمان التركي

أحدث التعليقات

ابو عمار
فعلا لحم الغزال ليس لذيذ ويحتاج وقت طويل لطبخه
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
لعنة الله عليه الحقير
ابو عمار
اوكي

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