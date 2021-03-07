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حسم الجدل حول تقديم الشيشة بعد رفع الإجراءات الاحترازية

Time منذ ساعتين
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حسم الجدل حول تقديم الشيشة بعد رفع الإجراءات الاحترازية

الرياض (صدى):
على خلفية قرار رفع بعض الإجراءات الاحترازية المتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، أكدت مصادر على استمرار منع تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم التي تستقبل زبائنها.

وشددت المصادر على أنه يتم السماح بتقديم الطلبات الداخلية بالمطاعم والمقاهي، مع تأكيد تطبيق الإجراءات الاحترازية.

الجدير بالذكر أنه اعتبارا من اليوم الأحد، سيتم وقف العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، ونحوها والصالات والمراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي.

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كورونا
الشيشة

أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
إللي يجي بسهولة يروح بسهوله ياماما وجميع اموالكم ماجاتكم لأنكم عملتوا شي مهم مثل بحث علمي يستفاد منه او إختراع يفيد البشرية او لأنكم اكاديميات في مختلف العلوم والمعرفة ( لأ ) والله فقط لأنكم تافهين وتافهات ومعروف من هي الجهات التي تمول تلك التطبيقات وتدعمها حتى تنشر السفه والتفاهه والإنحطاط في مجتمعاتنا وقد كان لهم ماخططوا له وأنتم كنتم احد ادواتهم للأسف . كذبوا عليكم الكذبة وانتم صدقتموهم وعشتم تلك الكذبة حتى انكشفت لكم الحقيقة وهذه نهاية كل مخدوع بتلك التطبيقات التي تحاربنا بأيدي ابنائنا .
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
لا تزعل ياشمراني ترى الأهلي منكوب وانت عارف ليش😜 سبق سحقو الهلال المكتمل والمدعوم😂
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
يستاهل الفارس سحق الهلال المكتمل ثم الحقه الأهلي المشلح
سعد
فلم هندي له ابعاد . المهم عساهم مسكو الحرامي الشرير
abdul
" أطفال آخر زمن " هذه العبارة كشفت آل الزعابيط على حقيقتهم. لذا وزارة السعادة بتاعتهم أمرت بإيقاف بيع المشروبات في قوارير رضاعة الأطفال. تحية لصاحبة العبارة " أطفال آخر زمن "

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