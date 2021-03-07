الأعداد السابقة للصحيفة

الشمراني يهاجم إدارة الأهلي بعد سقوطه أمام ضمك

Time منذ 7 ساعات
Views 7535
Comment 4
الشمراني يهاجم إدارة الأهلي بعد سقوطه أمام ضمك

نواف السالم (صدى):
هاجم الناقد أحمد الشمراني ، إدارة الأهلي والجهاز الفني، بعد خسارة الفريق أمام ضمك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الشمراني موجها حديثه لإدارة و لاعبي والجهاز الفني للنادي الأهلي "ذبحتم الأهلي من الوريد إلى الوريد.. الله يكون في عون العشاق"

جاء ذلك بعدما حقق فريق ضمك، فوزًا على مضيفه الأهلي بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Time واتساب
الأهلي
ضمك
أحمد الشمراني

أحدث التعليقات

ابو عمار
فكره
زعيم اااسيا
جميع اعلام النصر متفقين على ان الهلال راح يحقق الدوري اي فريق يصكهم بالاربعه تحصلهم زي السلق غير يركضون خلفه بصراحه لو عرفنا هذا علاجهم ماصكناهم بالاربعه والخمسه خلهم يهزمون الهلال ولا يزعجونا بنباحهم حدهم القادسيه او العين يهزمهم لكن البلطان احرجهم فريق جاليات صكناكم بالاربعه في عقر دارهم
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
طارت الطيارة
يالله طلبتك لاتزعزع ثباتي . اللهم اجعله في الدين وليس التعصب الأعمى . المدعوم انت عارفه اخر دوري اخذتوه كيف أخذتوه؟ اما الفريق المدعوم من تأسس إلى يومنا هذا الجميع تعرفه أشد المعرفه . اضحك على جماهير الكورة راح في زمن ملعب الصبان والشواطئ والدورات الرمضانيه 😂😂😄😂😄😂
زعيم اااسيا
البقره الصفراء عطلت المراكز توقفت فالمركز السابع ولم تتحرك يبغالهم هزيمة نكراء للنزول الى المركز التاسع

أخر الأخبار

شاهد.. مراسم دفن رفات 9 من ضحايا حرب الخليج بينهم سعودي
شاهد.. مراسم دفن رفات 9 من ضحايا حرب الخليج بينهم سعودي
Time منذ 23 دقيقة Views 1591
انتحار متهم بقتل والدته بعد اعتقاله
انتحار متهم بقتل والدته بعد اعتقاله
Time منذ 35 دقيقة Views 755
شاهد..الأمير الوليد بن طلال في البر
شاهد..الأمير الوليد بن طلال في البر
Time منذ ساعة Views 2142
بالفيديو.. مفاجأة عن لحم الغزلان
بالفيديو.. مفاجأة عن لحم الغزلان
Time منذ ساعة Views 2563
وفاة مشهور السوشيال ميديا "عبود العمري" في حادث سير
وفاة مشهور السوشيال ميديا "عبود العمري" في حادث سير
Time منذ ساعتين Views 1285
البرلمان التركي يعقد جلسة طارئة بسبب المقاطعة الشعبية السعودية
البرلمان التركي يعقد جلسة طارئة بسبب المقاطعة الشعبية السعودية
Time منذ ساعتين Views 2080
روزانا اليامي عن سبب خلعها الحجاب: الله ما كتب لي الثبات
روزانا اليامي عن سبب خلعها الحجاب: الله ما كتب لي الثبات
Time منذ ساعتين Views 1242
جدول حصص الأسبوع الثامن لجميع المراحل التعليمية (صور)
جدول حصص الأسبوع الثامن لجميع المراحل التعليمية (صور)
Time منذ 3 ساعات Views 1800
شاب تركي يغتصب جارته المسنة
شاب تركي يغتصب جارته المسنة
Time منذ 3 ساعات Views 1650
مقتل وإصابة 8 جنود يمنيين في قصف حوثي جنوب تعز
مقتل وإصابة 8 جنود يمنيين في قصف حوثي جنوب تعز
Time منذ 4 ساعات Views 1752