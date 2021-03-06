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حسم الجدل حول تقديم الشيشة بعد رفع الإجراءات الاحترازية

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حسم الجدل حول تقديم الشيشة بعد رفع الإجراءات الاحترازية

الرياض (صدى):
على خلفية قرار رفع بعض الإجراءات الاحترازية المتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، أكدت مصادر على استمرار منع تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم التي تستقبل زبائنها.

وشددت المصادر على أنه يتم السماح بتقديم الطلبات الداخلية بالمطاعم والمقاهي، مع تأكيد تطبيق الإجراءات الاحترازية.

الجدير بالذكر أنه اعتبارا من اليوم الأحد، سيتم وقف العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، ونحوها والصالات والمراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي.

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كورونا
الشيشة

أحدث التعليقات

البسطويسي
الله يرحمها ، هذي كانت صغيرة لمن مثلت في باب الوزير مع عادل امام وتوفيق الدقن الله يرحمو
سعيد الشهراني
يظل علي البليهي لاعب كبير ولكن بعض الأحيان لا يسيطر على نفسه ويجيب العيد، أتمنى أن يكون هادىء ويتصرف بمسؤولية، لو انتهت المباراة بالتعادل كان بيدخل الفريق في دوامة مطاردة الصدارة بدون فائدة
بومحمد
والله ياباش مهندس كنت أخذ بنصايحك اللي تقدمها في قناة اليوتيوب وطبقت بعضها ولكن الكلام اللي تقوله الحين مومعقول خصوصا في الوقت الحالي خلك في هندستك اللي نعرفها عنك وبس
الزعيم العالمي بطل الثلاثيه الأستثنائيه
الهلال العالمي تربيه واخلاق، نعم نحن مع هذا القرار يجب تأديبه، لكن اداره الفقر من يأدبها 👊🏻🤣🤣🤣
Alaa k s b
الرئيس ماننكر لديه اخطاء والمدرب كمان بس الجزء الأكبر على اللاعبين مستواهَم سيء وخصوصا السومة وخط الدفاع كامل وفتوحي

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