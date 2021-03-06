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مؤسس " تويتر " يعرض أول تغريدة بالموقع للبيع ويتلقى عروض سخية للشراء

Time منذ 20 دقيقة
Views 1530
مؤسس " تويتر " يعرض أول تغريدة بالموقع للبيع ويتلقى عروض سخية للشراء

وكالات (صدى):
أعلن رئيس شركة تويتر وأحد مؤسسيها جاك دورسي عن عرض أول تغريدة بالمنصة على الإطلاق أسست منصة تويتر للتو التي نشرها في 2006 للبيع باعتبارها توقيعا رقميا فريدا، وذلك على موقع لبيع التغريدات النادرة "كرموز غير قابلة للاستبدال".

وتلقت تغريدة دورسي، التي نشرها على حسابه في مارس 2006، عروضا بلغت 88888 دولارا خلال دقائق من نشره تغريدة برابط البيع بموقع فاليابلز باي سنت، وتشير عروض قديمة للتغريدة إلى أنها طُرحت للبيع في ديسمبر لكنها حظيت باهتمام بعد تغريدة دورسي .

وتعتبر تغريدة دورسي القديمة التي مر عليها 15 عاما هي واحدة من أشهر التغريدات على منصة الرسائل القصيرة، وقد تجذب هواة التذكارات الرقمية. ووصل أعلى سعر للتغريدة إلى مليوني دولار عند الساعة 04:47 بتوقيت جرينتش اليوم السبت.

وأوضح موقع فاليابلز إن المشتري سيحصل على شهادة رقمية موقعة بنظام التشفير ستشمل بيانات وصفية للتغريدة الأصلية. وستظل التغريدة متاحة على موقع تويتر.

Time واتساب
تويتر
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مؤسس تويتر
جاك دورسي

أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
ههههههههههههههههههههههههههه نفسي اصدق لكنها قوية والله : ألأندية الكبيرة لاتنظر لمثل هاذي العينات من اللاعبين لاعب تسبب في خسارة بطولات ونقاط لفريقة بسبب رعونته وتواضع مستواه تجي تقلي ألأن الهلال والشباب يتنافسون على هذا اللاعب OK عليهم بالعافية .
جسار القحطاني
حسبنا الله ونعم الوكيل
اسعد الدلخ
العين تورد الجمال القدور ..والرجال القبور...ولخطرها جاء بالسنن والقرآن الكريم التعوذ منها.. العين قوه خفيه شريره لا تأتي بخير بل تضر من تصيبه... والعين تصدر من النفس البشريه..أو من النفس الشيطانيه( الجني )..وتصيب كل شئ سواء بشر أو جماد أو آله...الخ وقد يصيب الانسان نفسه بالعين ..ولذا عليكم بكثرة ذكر الله وقول ماشاء الله.. اذا رأيت في نفسك ما يعجبك حتى لا تصيب نفسك بنفسك أو تفطن قرينك من الجن فيصيبك ...
Reem
سلامات ابو محمد
خالد
لاحول ولاقوة الا بالله .

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