مشاعل الشحي تكشف تطورات وضعها الصحي بعد عمليتين جراحيتين

أبوظبي (صدى):
أوضحت الفنانة والإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي، تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها لعمليتين جراحيتين في العمود الفقري، إثر تعرضها لنزيف داخلي تسبب في نقلها إلى المستشفى.
وطمأنت مشاعل الشحي محبيها عقب إجراء العمليتين الجراحيتين، ونشرت لمتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام صورة تظهر فيها وهي ترقد على سرير الشفاء داخل المستشفى، وبجوارها زوجها الإعلامي الإماراتي أحمد خميس.
وعلقت على الصورة قائلة: "الحمد الله طلعت من العملية، سويت عمليتين، لان كان فيني نزيف داخلي فـ العمود الفقري"، مضيفة: "الله أنعم علي عمر جديد أعيشه، والمرحلة الجاية، راح ابتدئ بالعلاج الطبيعي عشان أرجع أمشي، دعواتكم".