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الشمراني يهاجم إدارة الأهلي بعد سقوطه أمام ضمك

Time منذ ساعة
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الشمراني يهاجم إدارة الأهلي بعد سقوطه أمام ضمك

نواف السالم (صدى):
هاجم الناقد أحمد الشمراني ، إدارة الأهلي والجهاز الفني، بعد خسارة الفريق أمام ضمك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الشمراني موجها حديثه لإدارة و لاعبي والجهاز الفني للنادي الأهلي "ذبحتم الأهلي من الوريد إلى الوريد.. الله يكون في عون العشاق"

جاء ذلك بعدما حقق فريق ضمك، فوزًا على مضيفه الأهلي بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Time واتساب
الأهلي
ضمك
أحمد الشمراني

أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
ههههههههههههههههههههههههههه نفسي اصدق لكنها قوية والله : ألأندية الكبيرة لاتنظر لمثل هاذي العينات من اللاعبين لاعب تسبب في خسارة بطولات ونقاط لفريقة بسبب رعونته وتواضع مستواه تجي تقلي ألأن الهلال والشباب يتنافسون على هذا اللاعب OK عليهم بالعافية .
جسار القحطاني
حسبنا الله ونعم الوكيل
اسعد الدلخ
العين تورد الجمال القدور ..والرجال القبور...ولخطرها جاء بالسنن والقرآن الكريم التعوذ منها.. العين قوه خفيه شريره لا تأتي بخير بل تضر من تصيبه... والعين تصدر من النفس البشريه..أو من النفس الشيطانيه( الجني )..وتصيب كل شئ سواء بشر أو جماد أو آله...الخ وقد يصيب الانسان نفسه بالعين ..ولذا عليكم بكثرة ذكر الله وقول ماشاء الله.. اذا رأيت في نفسك ما يعجبك حتى لا تصيب نفسك بنفسك أو تفطن قرينك من الجن فيصيبك ...
Reem
سلامات ابو محمد
خالد
لاحول ولاقوة الا بالله .

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