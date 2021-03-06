الشمراني يهاجم إدارة الأهلي بعد سقوطه أمام ضمك

نواف السالم (صدى):
هاجم الناقد أحمد الشمراني ، إدارة الأهلي والجهاز الفني، بعد خسارة الفريق أمام ضمك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال الشمراني موجها حديثه لإدارة و لاعبي والجهاز الفني للنادي الأهلي "ذبحتم الأهلي من الوريد إلى الوريد.. الله يكون في عون العشاق"
جاء ذلك بعدما حقق فريق ضمك، فوزًا على مضيفه الأهلي بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.