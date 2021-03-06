بالفيديو.. ضمك يسحق الأهلي بثلاثية

ماجد محمد (صدى):
حقق فريق ضمك، فوزًا على مضيفه الأهلي بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقدم عبد الرحمن غريب لصالح الأهلي في الدقيقة 13، بينما سجل اللاعب منصور حمزي هدف التعادل لصالح ضمك في الدقيقة 55، ثم أحرز إيميليو زيلايا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 60، كما تمكن زيلايا من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 68.
وبهذه النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى 20 نقطة، ويلاقي الاتفاق الخميس 11 مارس، توقف الأهلي عند 35 نقطة، ويواجه النصر في اليوم ذاته.