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رسميًا .. تأجيل تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022

Time منذ 15 دقيقة
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رسميًا .. تأجيل تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022

محمد بن طحيطح (صدى):
قرر الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم " الكونميبول " تأجيل تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، البطولة التي ستقام في قطر.

وكان من المفترض أن تقام التصفيات في مارس الجاري، ولكن القيود التي تفرضها ظروف العالم حاليًا وفيروس كورونا جعلت من العصب أن يتم ذلك.

وكشفت تقارير صحفية أرجنتينية اليوم عن أزمة جديدة تواجه منتخب الأرجنتين وكافة منتخبات أمريكا الجنوبية قبل التوقف الدولي القادم، وهو ما كان سيفقد منتخبات القارة اللاعبين المحترفين في ألمانيا.

وبناء على ذلك قرر مجلس الكونميبول تعليق الموعد الذي تم الاتفاق عليه من أجل تصفيات قطر 2022 المقرر في مارس.

وجاء في البيان الرسمي الذي أعلن من خلاله الأمر أن القرار يرجع إلى استحالة وجود جميع لاعبي أمريكا الجنوبية في الوقت المناسب من أجل تمثيل منتخبات بلادهم.

وأوضحت التقارير أن السبب في ذلك هي القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على كل من يخرج من نطاقه الجغرافي.

ويفرض الاتحاد الأوروبي تلك القيود في ظل الإجراءات المشددة الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا وسلالاته المتحورة لكن لا تنتقل السلالات الجديدة إلى القارة.

جدير بالذكر أن الأرجنتين تحتل المركز الثاني في جدول ترتيب التصفيات برصيد 10 نقاط، بينما تتصدر البرازيل الترتيب بـ 12 نقطة بعد أربع جولات.

Time واتساب
كأس العالم 2022
تصفيات أمريكا الجنوبية
الكونميبول

أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه ويتقبله في الشهداء
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
اسعد الدلخ
ما جبت جديد... زمااان اتذكر مره صرفت شيك بسيط ب ٥٠٠ دولار بواشنقطن... وعند الصراف محبره ما تصرف شيك إلا بالبصمه
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
اذكر الله
بشرونا وش جابت وعسى ماتعبت من الولادة

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