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المصيبيح: البصمة أكثر أمانًا في المعاملات البنيكة من التوقيع 

Time منذ 35 دقيقة
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المصيبيح: البصمة أكثر أمانًا في المعاملات البنيكة من التوقيع 

عادل الحربي (صدى):
أوضح المستشار الأمني السابق لمكتب وزير الداخلية الدكتور سعود المصيبيح أنه خاطب محافظ البنك المركزي الدكتور فهد المبارك، للتأكيد على أن البصمة أكثر أمانًا في المعاملات البنيكة من التوقيع الذي يعطل كثيرًا العميل عند إنهاء معاملاته البنكية.

 

وأشار سعود المصيبيح خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن المملكة تشهد نقلة تقنية عظيمة، وكل المعاملات الحكومية تتم الآن إلكترونيًا، مما يتيح لعملاء البنوك إنهاء معاملاتهم المصرفية وتحويلاتهم المالية عبر البصمة الإلكترونية أيضًا، وبالتالي يحد من عمليات التزوير في المحررات الرسمية.

وقال سعود المصيبيح:" لقد لاقت تلك الدعوة تجاوبًا واسعًا من جانب المحامين والمصرفيين إلى جانب المواطنين العاديين، خاصة أن التوقيعات يشوبها الكثير من المشاكل وتضييع الوقت، وفي ضوء ما تشهده المملكة من تطورات تقنية يجب اعتماد".

Time واتساب
البصمة
سعود المصيبيح
التوقيع
المعاملات البنيكة

أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه ويتقبله في الشهداء
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
اسعد الدلخ
ما جبت جديد... زمااان اتذكر مره صرفت شيك بسيط ب ٥٠٠ دولار بواشنقطن... وعند الصراف محبره ما تصرف شيك إلا بالبصمه
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
اذكر الله
بشرونا وش جابت وعسى ماتعبت من الولادة

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