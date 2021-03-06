آخر تطورات إصابة المغربي عبدالرازق حمدالله 

طلال الغامدي (صدى):
تعافي المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق النصر من "انتفاخ" الركبة الذي أبعده عن المشاركة مع فريقه في الفترة الماضية.
وبات عبدالرازق حمدالله جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل ابتداءاً من الأحد، حيث تخضع مسألة الاستعانة بخدماته في المباريات المقبلة لقرار الكرواتي ألين هورفات مدرب الفريق، وفقا للزميلة "الرياضية".
يذكر أن عبدالرزاق حمدالله غاب عن مواجهات النصر الماضية بسبب معاناته من انتفاخ الركبة التي تختلف عن إصابته السابقة في العضلة الضامة التي اشتكى منها بداية الموسم.