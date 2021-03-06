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آخر تطورات إصابة المغربي عبدالرازق حمدالله 

Time منذ 42 دقيقة
Views 1838
آخر تطورات إصابة المغربي عبدالرازق حمدالله 

طلال الغامدي (صدى):
تعافي المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق النصر  من "انتفاخ" الركبة الذي أبعده عن المشاركة مع فريقه في الفترة الماضية.

وبات عبدالرازق حمدالله جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل ابتداءاً من الأحد، حيث تخضع مسألة الاستعانة بخدماته في المباريات المقبلة لقرار الكرواتي ألين هورفات مدرب الفريق، وفقا للزميلة "الرياضية".

يذكر أن عبدالرزاق حمدالله غاب عن مواجهات النصر الماضية بسبب معاناته من انتفاخ الركبة التي تختلف عن إصابته السابقة في العضلة الضامة التي اشتكى منها بداية الموسم.

Time واتساب
النصر
عبدالرازق حمدالله
انتفاخ الركبة

أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
ههههههههههههههههههههههههههه نفسي اصدق لكنها قوية والله : ألأندية الكبيرة لاتنظر لمثل هاذي العينات من اللاعبين لاعب تسبب في خسارة بطولات ونقاط لفريقة بسبب رعونته وتواضع مستواه تجي تقلي ألأن الهلال والشباب يتنافسون على هذا اللاعب OK عليهم بالعافية .
جسار القحطاني
حسبنا الله ونعم الوكيل
اسعد الدلخ
العين تورد الجمال القدور ..والرجال القبور...ولخطرها جاء بالسنن والقرآن الكريم التعوذ منها.. العين قوه خفيه شريره لا تأتي بخير بل تضر من تصيبه... والعين تصدر من النفس البشريه..أو من النفس الشيطانيه( الجني )..وتصيب كل شئ سواء بشر أو جماد أو آله...الخ وقد يصيب الانسان نفسه بالعين ..ولذا عليكم بكثرة ذكر الله وقول ماشاء الله.. اذا رأيت في نفسك ما يعجبك حتى لا تصيب نفسك بنفسك أو تفطن قرينك من الجن فيصيبك ...
Reem
سلامات ابو محمد
خالد
لاحول ولاقوة الا بالله .

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