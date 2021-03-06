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الصحة تدعو لـ أخذ لقاح كورونا عبر حملة خذ الخطوة

Time منذ ساعة
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الصحة تدعو لـ أخذ لقاح كورونا عبر حملة خذ الخطوة

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار خذ الخطوة والتي تشارك فيها عدد من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد 19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وسعياً للحد من انتشار هذا الفيروس.

وشملت الحملة عددًا من المنتجات التوعوية التي تؤكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة ، كما تُركز الحملة على التعريف بالدور الفاعل للقاح في حماية الشخص ومن يُحب من الإصابة بفيروس كورونا.

وجاءت هذه المبادرة تواصلاً للحملة التوعوية ضد فيروس (كورونا) كوفيد 19، والتي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان (الوقاية من كورونا)؛ وتهدف من خلالها إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا ، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستُسهم – بإذن الله – في الوقاية منه، والحد من انتشاره .

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الصحة
لقاح كورونا
حملة خذ خطوة

أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه ويتقبله في الشهداء
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
اسعد الدلخ
ما جبت جديد... زمااان اتذكر مره صرفت شيك بسيط ب ٥٠٠ دولار بواشنقطن... وعند الصراف محبره ما تصرف شيك إلا بالبصمه
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
اذكر الله
بشرونا وش جابت وعسى ماتعبت من الولادة

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