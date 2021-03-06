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الشؤون البلدية: فتح مواقع الألعاب في المطاعم ذات الطابع الترفيهي فقط

Time منذ ساعة
Views 1682
الشؤون البلدية: فتح مواقع الألعاب في المطاعم ذات الطابع الترفيهي فقط

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان استمرار إغلاق المواقع المخصصة لألعاب الأطفال في جميع المطاعم حتى إشعار آخر، واستثناء مواقع الألعاب بالمطاعم المخصصة للأغراض الترفيهية كنشاط رئيسي لها وأساسي في تقديمها للخدمات.

وبينت الوزارة أن استثناء المطاعم ذات الطابع الترفيهي يأتي بسبب الاشتراطات التشغيلية المطبقة عليها مسبقا، والمتعلقة بمساحاتها التي تسمح بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت الوزارة أن مطاعم الخدمات الترفيهية والألعاب التي ستعود للعمل إلى طبيعتها غدا الأحد ستطبّق عليها جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة على غيرها من المنشآت التابعة للبلديات، من حيث تقليل الطاقة الاستيعابية، وتطهير الألعاب باستمرار، ومنع الازدحامات والتجمعات في نطاق المطاعم والألعاب الترفيهية التابعة لها.

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المطاعم
الشؤون البلدية
مواقع الألعاب

أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه ويتقبله في الشهداء
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
اسعد الدلخ
ما جبت جديد... زمااان اتذكر مره صرفت شيك بسيط ب ٥٠٠ دولار بواشنقطن... وعند الصراف محبره ما تصرف شيك إلا بالبصمه
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
اذكر الله
بشرونا وش جابت وعسى ماتعبت من الولادة

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