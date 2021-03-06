الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. إغلاق مول بعد افتتاحه بساعتين في حائل

Time منذ 47 دقيقة
Views 1698
بالفيديو.. إغلاق مول بعد افتتاحه بساعتين في حائل

حائل (صدى):
أعلن مركز الأزمات بحائل إغلاق أحد المولات التجارية بمدينة حائل بعد افتتاحه بساعتين، بمشاركة الجهات الرقابية الأعضاء فيه، وذلك لعدم تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا.

وبين مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل تزاحم العملاء داخل المول، وذلك بعد إعلانه عن تخفيضات على كافة منتجاته بمناسبة الافتتاح، إلا أن تزاحم العملاء وعدم وضعه خطة لإدارة ذلك العدد نتج عنه دخول العملاء دون تطبيق التباعد بينهم داخل المول.

تجدر الإشارة إلى أن قرار الإغلاق يأتي لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.

Time واتساب
حائل
مول
مركز الأزمات

أحدث التعليقات

الغامدي جدة
باقي صورتها وهي تولد
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
خالد الربياوي
اقول خل عنا الكلام والله اترك لابنائي منزل ياويهم من الفقر افضل الحمدلله بنيت عمارة خمس شقق تكفيهم باذن الله
خالد الربياوي
مافيها شي ان يعاقب اللاعب حتى يحس بالمسؤولية مستقبلاً والبليهي يحتاج للهدوء وصراحة ماننسى اللي قدمة بالمباراة النهائية عموما مبدأ الثواب والعقاب مطلوب على الجميع حتى يستمر الفريق بحصد البطولات
ابو محمد 😎 ✍️
موفقه خير ..

أخر الأخبار

" التجارة " تمنح 100 ألف سجل تجاري للنساء في 2020
" التجارة " تمنح 100 ألف سجل تجاري للنساء في 2020
Time منذ 3 دقائق Views 1069
ماهي طايقه أختها !
ماهي طايقه أختها !
Time منذ 12 دقيقة Views 230
من الماضي .. مضاربة عنيفة بين لاعبي الاتفاق والنهضة
من الماضي .. مضاربة عنيفة بين لاعبي الاتفاق والنهضة
Time منذ 12 دقيقة Views 218
الله يكفي الشر
الله يكفي الشر
Time منذ 13 دقيقة Views 202
بالصور.. الجمارك يضبط 9 آلاف قطعة من الشنط والملابس المغشوشة
بالصور.. الجمارك يضبط 9 آلاف قطعة من الشنط والملابس المغشوشة
Time منذ 14 دقيقة Views 1286
أزمة جديدة تواجه النصر بسبب الكوري كيم سو 
أزمة جديدة تواجه النصر بسبب الكوري كيم سو 
Time منذ 17 دقيقة Views 1514
رئيس الترفيه يكشف عن تطورات جديدة بشأن "أوايسس الرياض"
رئيس الترفيه يكشف عن تطورات جديدة بشأن "أوايسس الرياض"
Time منذ 24 دقيقة Views 1502
الأمير عبد الله بن مساعد يقترب من الاستحواذ على نادي فرنسي
الأمير عبد الله بن مساعد يقترب من الاستحواذ على نادي فرنسي
Time منذ 33 دقيقة Views 1494
رئيس الوزراء الماليزي يؤدي مناسك العمرة
رئيس الوزراء الماليزي يؤدي مناسك العمرة
Time منذ 41 دقيقة Views 1514
بالفيديو.. إغلاق مول بعد افتتاحه بساعتين في حائل
بالفيديو.. إغلاق مول بعد افتتاحه بساعتين في حائل
Time منذ 47 دقيقة Views 1698