ياسر بن سعيدان يفوز بالمركز الأول بـ " رالي الشرقية "

نواف السالم (صدى):
تُوج البطل ياسر بن سعيدان ببطولة رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021، بعد أن تمكن من المحافظة على المركز الأول منذ البداية حتى النهاية.
وسجَّلَ ياسر بن سعيدان، أسرع الأوقات في المرحلتَيْن الخاصَّتَيْن اللتان أُقيمتا اليوم السبت، من رالي الشرقية تويوتا الدولي، الجولة الثالثة من كأس العالم من الاتحاد الدولي للسيارات للراليات الصحراوية القصيرة "فيا – باها".
واجتاز ياسر بن سعيدان خطّ النهاية أولًا بفارق 13:38 دقيقة عن أقرب مُنافسيه السائق التشيكي ميروسلاف زابلِتال في سيارة فورد "أف 150 إيفو".
وخاض المُشاركون يوم السبت مرحلتان خاصتان، ولم يُواجه ابن سعيدان وملّاحه الروسي أليكسي كوزميتش المُشاركان في سيارة ميني "جون كوبر وُركس" رُباعية الدفع من تحضير فريق "أكس رايد" الألماني أية مشاكل إطلاقًا.