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ياسر بن سعيدان يفوز بالمركز الأول بـ " رالي الشرقية "

Time منذ 57 دقيقة
Views 1605
ياسر بن سعيدان يفوز بالمركز الأول بـ " رالي الشرقية "

نواف السالم (صدى):
تُوج البطل ياسر بن سعيدان ببطولة رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021، بعد أن تمكن من المحافظة على المركز الأول منذ البداية حتى النهاية.

وسجَّلَ ياسر بن سعيدان، أسرع الأوقات في المرحلتَيْن الخاصَّتَيْن اللتان أُقيمتا اليوم السبت، من رالي الشرقية تويوتا الدولي، الجولة الثالثة من كأس العالم من الاتحاد الدولي للسيارات للراليات الصحراوية القصيرة "فيا – باها".

واجتاز ياسر بن سعيدان خطّ النهاية أولًا بفارق 13:38 دقيقة عن أقرب مُنافسيه السائق التشيكي ميروسلاف زابلِتال في سيارة فورد "أف 150 إيفو".

وخاض المُشاركون يوم السبت مرحلتان خاصتان، ولم يُواجه ابن سعيدان وملّاحه الروسي أليكسي كوزميتش المُشاركان في سيارة ميني "جون كوبر وُركس" رُباعية الدفع من تحضير فريق "أكس رايد" الألماني أية مشاكل إطلاقًا.

 

 

Time واتساب
ياسر بن سعيدان
رالي الشرقية
الراليات الصحراوية

أحدث التعليقات

الغامدي جدة
باقي صورتها وهي تولد
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
خالد الربياوي
اقول خل عنا الكلام والله اترك لابنائي منزل ياويهم من الفقر افضل الحمدلله بنيت عمارة خمس شقق تكفيهم باذن الله
خالد الربياوي
مافيها شي ان يعاقب اللاعب حتى يحس بالمسؤولية مستقبلاً والبليهي يحتاج للهدوء وصراحة ماننسى اللي قدمة بالمباراة النهائية عموما مبدأ الثواب والعقاب مطلوب على الجميع حتى يستمر الفريق بحصد البطولات
ابو محمد 😎 ✍️
موفقه خير ..

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