مواطنة تتحدث عن رحلتها في رياضة هوكي الجليد : " حادث سير قادها إلى العالمية "

وكالات (صدى):
تحدثت رائعة العطاس عن رحلتها في عالم التزلج على الجليد بعمر صغير، وتشكيل فريق نسائي لرياضة الهوكي والرول بول، وذلك بعد تعرضها لحادث سير عندما كانت في الـ13 من عمرها، وأصاب قدمها.
وقالت العطاس أن حالة اكتئاب كبيرة تملكتها بعد إصابة قدمها التي طالتها إثر حادث السير، إلا أن دعم والدتها لها أدخلها في عالم الرياضة والألعاب وصالة التزلج، فاختارت الإبداع في هذا المجال، مبينة أنه تم تأسيس أول نادٍ شتوي برئاسة سلطان سلامة والمدرب سالم حبشي لرياضة الهوكي قبل سنوات في المملكة، وتمكن حينها فريقها من الحصول على المركز الأول في بطوله زايد لهوكي الجليد للسيدات بأبوظبي، بحسب العربية.
وأضافت أن فريق جدة ايقلز تأسس عام 2018 تحت مظلة الرياضة للجميع، فيما تم تأسيس فريق الرول بول النسائي قبل عام فقط، وهو مكون من 32 لاعبة، ويوجد لدينا دعم لوجستي من اتحاد الرياضة للجميع واتحاد المغامرات، وحالياً يوجد 4 فرق فقط تابعة لرابطة التزلج وموجودة في جدة وقريباً في الرياض.
وأشارت إلى أنه يوجد منافسات وبطولات تنشيطية للتجهيز للبطولات الدولية، ويعمل الفريق على تطوير مهارات اللاعبات بشكل خاص في أكثر من فئة بالتزلج، وتكثيف التوعية والتثقيف الرياضي، والسعي إلى أخذ دورات عالمية عند بُعد، بدعم لوجستي من اتحاد الرياضة للجميع واتحاد المغامرات.
وأكدت أنها تملك حماسا كبيرا لتحقيق بطولات عربية وعالمية، ورفع علم المملكة عالمياً، كاشفة أن لديها مشاركة قريبة في دولة الكويت.