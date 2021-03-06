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الأمير عبد الله بن مساعد يقترب من الاستحواذ على نادي فرنسي

Time منذ 32 دقيقة
Views 1494
الأمير عبد الله بن مساعد يقترب من الاستحواذ على نادي فرنسي

طلال الغامدي (صدى):
أكد الأمير عبد الله بن مساعد مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، على استحواذه على نادي شاتورو الفرنسي قريبًا، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وكان الأمير عبدالله بن مساعد قال في تصريحات سابقة، إنه متفائل بمستقبل فريق الهلال يونايتد الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإماراتي، وأن القطاع الرياضي في المملكة حاليًا يمثل فرصة ممتازة للمستثمرين.

 

وأضاف أن مجال الاستثمار الرياضي لا يزال مجالًا ناشئًا ويمثل أرضاً خصبة للنجاح، لكنه يحتاج للتمتع بالمزيد من الخبرات فضلًا عن وضع خطط طويلة الأمد، ولا يكون الشغل الشاغل للقائمين عليها الربح المادي السريع.

وتابع:" لا شك أن الرياضة الآن من أفضل مجالات الاستثمار حول العالم، ولعلنا ننظر الآن لتأثر كافة المجالات بجائحة كورونا، لكن الرياضة لا تزال مستمرة رغم الصعوبات، مشدداً على أن مجال الرياضة من أصعب المجالات التي يمكن العمل فيها ،نظرًا لما تتطلبه من خبرات فنية وإدارية وقانونية وتسويقية".

Time واتساب
الأمير عبد الله بن مساعد
نادي شيفيلد يونايتد
نادي شاتورو

أحدث التعليقات

الغامدي جدة
باقي صورتها وهي تولد
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
خالد الربياوي
اقول خل عنا الكلام والله اترك لابنائي منزل ياويهم من الفقر افضل الحمدلله بنيت عمارة خمس شقق تكفيهم باذن الله
خالد الربياوي
مافيها شي ان يعاقب اللاعب حتى يحس بالمسؤولية مستقبلاً والبليهي يحتاج للهدوء وصراحة ماننسى اللي قدمة بالمباراة النهائية عموما مبدأ الثواب والعقاب مطلوب على الجميع حتى يستمر الفريق بحصد البطولات
ابو محمد 😎 ✍️
موفقه خير ..

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