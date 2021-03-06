شاهد.. لحظة تدمير تعزيزات كبيرة للحوثيين في مأرب بواسطة طيران التحالف

فهمي محمد (صدى):
أظهر مقطع فيديو لحظة تدمير تعزيزات كبيرة للحوثيين في مأرب بواسطة طيران التحالف العربي المساند للجيش في اليمن.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه جنوب غرب المملكة بالأمس.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة "تمكنت صباح اليوم الجمعة من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة".