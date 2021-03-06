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شاهد.. لحظة تدمير تعزيزات كبيرة للحوثيين في مأرب بواسطة طيران التحالف

Time منذ ساعة
Views 1961
شاهد.. لحظة تدمير تعزيزات كبيرة للحوثيين في مأرب بواسطة طيران التحالف

فهمي محمد (صدى):
أظهر مقطع فيديو لحظة تدمير تعزيزات كبيرة للحوثيين في مأرب بواسطة طيران التحالف العربي المساند للجيش في اليمن.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه جنوب غرب المملكة بالأمس.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة "تمكنت صباح اليوم الجمعة من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة".

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مأرب
الحوثيين
طيران التحالف العربي
تعزيزات

أحدث التعليقات

الغامدي جدة
باقي صورتها وهي تولد
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
خالد الربياوي
اقول خل عنا الكلام والله اترك لابنائي منزل ياويهم من الفقر افضل الحمدلله بنيت عمارة خمس شقق تكفيهم باذن الله
خالد الربياوي
مافيها شي ان يعاقب اللاعب حتى يحس بالمسؤولية مستقبلاً والبليهي يحتاج للهدوء وصراحة ماننسى اللي قدمة بالمباراة النهائية عموما مبدأ الثواب والعقاب مطلوب على الجميع حتى يستمر الفريق بحصد البطولات
ابو محمد 😎 ✍️
موفقه خير ..

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