الإرياني: التجارب أثبتت أن الحوثيين لا يفهمون سوى لغة القوة

فهمي محمد (صدى):
دعا وزير الإعلام بالحكومة اليمنية معمر الإرياني، بدعم مساعي الحكومة لبسط سيادتها بالبلاد، مؤكدا للمجتمع الدولي أن جماعة "أنصار الله" لا تعترف سوى بما وصفه بـلغة القوة
قال وزير الإعلام بالحكومة اليمنية معمر الإرياني أن تجارب اليمنيين مع مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران منذ نشأتها تؤكد أنها لا تفهم سوى لغة القوة، وأنها لن تنصاع لدعوات وجهود التهدئة ووقف إطلاق النار والانخراط في مسار لبناء السلام على قاعدة المرجعيات الثلاث، إلا تحت ضغط عسكري وسياسي، وهو ما يجب أن يستوعبه المجتمع الدولي.
وأضاف الإرياني: " في كل جولات التفاوض التي شاركت فيها مليشيا الحوثي، لم تكن جادة في الوصول لحل سلمي للأزمة، وكان الجلوس على طاولة الحوار مجرد مناورة لالتقاط الأنفاس وترتيب صفوفها وتجنيد المزيد من المغرر بهم، والعودة للتصعيد العسكري تنفيذا للأجندة الإيرانية، وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة " .
وتابع: " نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بعدم إضاعة المزيد من الوقت والجهد في محاولات عبثية لإقناع قيادات ميلشيا الحوثي بالجنوح للسلم، فيما دماء اليمنيين تنزف ومعاناتهم تتفاقم جراء تصعيدها العسكري، والتحرك الجاد لدعم جهود الدولة لبسط سيطرتها وإنهاء الانقلاب ووضع حد للمعاناة الإنسانية " .