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شاهد.. قصة مواطنة تصمّم وتصنع الأقنعة وتصدرها لعدد من الدول 

Time منذ 31 دقيقة
Views 1576
شاهد.. قصة مواطنة تصمّم وتصنع الأقنعة وتصدرها لعدد من الدول 

عادل الحربي (صدى):
روت أسماء الشهري، قصة صناعتها للأقنعة، قائلة:"بدأت بصناعة الأقنعة وصدرتها للدول الأوروبية، منذ عام  2015م".

 

وأضافت أسماء الشهري خلال حوارها بقناة العربية:" الفكرة بادرت لذهني عندما وصلتني هدية عبارة عن أقنعة وبعدها التفاصيل ألهمتني عندما وجدت فيها مهارات يدوية كثيرة".

وأوضحت أسماء الشهري، أنها جربت خامات بسيطة وبعد فترة أنتجت تصاميم كثيرة وبكميات كبيرة، مضيفة:" بعد فترة قمت ببيعها عبر منصة "إنستجرام ومن هنا عرفت بين الناس".

وتابعت:"لم أتوقع الإقبال الكبير عليها في المملكة ودول الخليج والدول العربية، وتلقيت طلبا من الدول الأوربية".

Time واتساب
أقنعة
أسماء الشهري

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e.alofi
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اللهم عافنا وأعف عنا..
e.alofi
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هلالي
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