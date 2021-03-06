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بالفيديو.. تقني يكشف عن خطوات مهمة لحماية المعلومات الشخصية في مواقع التواصل  

Time منذ 9 دقائق
Views 1254
بالفيديو.. تقني يكشف عن خطوات مهمة لحماية المعلومات الشخصية في مواقع التواصل  

علي القحطاني (صدى):
تحدث الخبير التقني "عبدالعزيز الحمادي"، عن أهمية حماية المعلومات الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عبدالعزيز الحمادي خلال حواره بقناة الإخبارية:"يجب الحذر في التعاطي، والتعامل مع المعلومات المتداولة لأنه قد يقوم بإنشائها شخص غير مختص أو يبحث عن غرض سلبي في المجتمع".

 

وأشار إلى عدد من الخطوات الواجب اتباعها عند وصول أي معلومة عن طريق شبكة الإنترنت ومنها التقصي عن مصدر هذه المعلومة والتأكد من أن المصدر يمتلك الثقة الكاملة ومصداقية كبيرة لإصدار مثل هذه المعلومة.

وأوضح أن الخطوات تشمل الأمن المعلوماتي والتأكد من صحة الرابط، مشيرا إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي تتميز بسهولة النشر عن طريق هذه الشبكات.

 

 

Time واتساب
شبكات التواصل الاجتماعي
خبير تقني
المعلومات الشخصية
عبدالعزيز الحمادي

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e.alofi
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اللهم عافنا وأعف عنا..
e.alofi
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هلالي
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