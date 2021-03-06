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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة

الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، على المملكة.

 

ومن المتوقع أن يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض،  كما يستمر النشاط في الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

 

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 35 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 21 مئوية.

 

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

 

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاث ا٥متار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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المركز الوطني للأرصاد

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e.alofi
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اللهم عافنا وأعف عنا..
e.alofi
معظم الفتيات والنساء سلبيات ويحبن التنمر وهذا سبب من أسباب هلاكهن في الحياة
هلالي
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هلالي
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