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الشؤون البلدية توضح بروتوكولات عمل محلات الحلاقة

Time منذ 56 دقيقة
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الشؤون البلدية توضح بروتوكولات عمل محلات الحلاقة

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أهم البروتوكولات التي يجب اتباعها في محلات الحلاقة للوقاية من فايروس كورونا المستجد .

وقالت الوزارة أن البروتوكولات الوقائية تتضمن وجوب استقبال الزبائن من خلال الحجز المسبق، وعدم انتظار الزبائن داخل المحل، وتعطيل استخدام كراسي الانتظار في المحل، واستخدام تطبيق توكلنا للتأكد من الحالة الصحية للأفراد.

كما شملت البروتوكولات الاقتصار على حلاقة الرأس والذقن وعدم تقديم خدمة تنظيف البشرة أو استخدام الفتلة لتنعيم الوجه وخدمة صبغ الشعر وخلافه، والسماح بالحلاقة للأطفال دون سن 7 أعوام في محلات الحلاقة الخاصة بالأطفال.

كما تضمنت البروتوكولات السماح بتقديم خدمات الحمام المغربي مع أهمية تطهير الحمام بعد كل استخدام ولبس وسائل الحماية المهنية الواقية، والسماح بتقديم خدمات المساج واتباع الإرشادات الواردة في بروتوكول خدمة المساج.

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الشؤون البلدية
المساج
محلات الحلاقة

أحدث التعليقات

e.alofi
الجزر مشروبي المفضل 😍🥕
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اللهم عافنا وأعف عنا..
e.alofi
معظم الفتيات والنساء سلبيات ويحبن التنمر وهذا سبب من أسباب هلاكهن في الحياة
هلالي
حرام يكون البلهي وجحفلي في فريق زعيم اسيا المفروض ينسقونهم أو للبيع
هلالي
حرام يكون البلهي وجحفلي في فريق زعيم اسيا المفروض ينسقونهم أو للبيع

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