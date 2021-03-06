المرور يعلق على شكوى مواطن من مكة بخصوص مخالفات لم يرتكبها 

مكة المكرمة (صدى):
تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع شكوى مواطن بشأن تسجيل مخالفات على سيارته السوداء، رغم ارتكابها من مركبة أخرى تحمل نفس اللوحة ولكن باللون الفضي.
وطالبت إدارة المرور، المواطن المتضرر بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.
وكان المواطن قدم بلاغا يرد فيه أن المخالفات ترتكبها السيارة الفضية بمدينة الرياض، بينما تتحملها سيارته السوداء الموجودة في مكة المكرمة.
وأوضح أن مركبته لم تذهب إلى الرياض أبدًا، لافتا إلى أنه راجع هيئة المخالفات أكثر من مرة في مخالفات سابقة.