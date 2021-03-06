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المرور يعلق على شكوى مواطن من مكة بخصوص مخالفات لم يرتكبها 

Time منذ 5 دقائق
Views 1217
المرور يعلق على شكوى مواطن من مكة بخصوص مخالفات لم يرتكبها 

مكة المكرمة (صدى):
تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع شكوى مواطن بشأن تسجيل مخالفات على سيارته السوداء، رغم ارتكابها من مركبة أخرى تحمل نفس اللوحة ولكن باللون الفضي.

وطالبت إدارة المرور، المواطن المتضرر بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.

وكان المواطن قدم بلاغا يرد فيه أن المخالفات ترتكبها السيارة الفضية بمدينة الرياض، بينما تتحملها سيارته السوداء الموجودة في مكة المكرمة.

وأوضح أن مركبته لم تذهب إلى الرياض أبدًا، لافتا إلى أنه راجع هيئة المخالفات أكثر من مرة في مخالفات سابقة.

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الرياض
مكة المكرمة
الإدارة العامة للمرور

أحدث التعليقات

e.alofi
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه
FAWAZ
اللهم لك الحمد ولك الشكر على كثر النعم اللهم ارفع عنهم ولا تبلينا ياارحم الراحمين
كجمغلو
شر البلية ما يضحك
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
عند تجديد الإقامة وتسديد الرسوم المستحقه يقوم بإدخال رقم الاقامه وليس رقم سجله المدني

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