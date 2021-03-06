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بالفيديو.. طالبان ماليزيان يتحدثان عن تجربتهما في الدراسة بالمملكة

Time منذ 29 دقيقة
Views 1480
بالفيديو.. طالبان ماليزيان يتحدثان عن تجربتهما في الدراسة بالمملكة

(صدى):
تحدث طالبان ماليزيان عن تجربتهما في الدراسة بالمملكة، مشيدين بالبيئة التعليمية والخدمات المقدمة لهما في الجامعات داخل المملكة.

قال الطالب أمير حارس انه يدرس في كلية التربية بجامعة الملك سعود منذ 3 أعوام، و سعيد بالدراسة بالمملكة، مشيرا إلى أن الكلية تعتمد على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة مما سهل عليهم الدراسة

وأضاف الطالب أنه سبب الدراسة في المملكة هو تعلم العلوم الشرعية و اللغة العربية بطلاقة ، لافتا إلى أن الجامعات توفر لهم المكافآت الشهرية، والسكن لطلاب المنح.

وأوضح الطالب أحمد فكري أنه يدرس في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود منذ 5 سنوات، مؤكدا ان المملكة تساعد طلاب المنح بالمكافآت وتوفر لهم المسكن وجميع سبل الراحة، وتطالبهم بالتركيز في دروسهم فقط.

Time واتساب
الدراسة
المملكة
طالبان ماليزيان

أحدث التعليقات

e.alofi
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه
FAWAZ
اللهم لك الحمد ولك الشكر على كثر النعم اللهم ارفع عنهم ولا تبلينا ياارحم الراحمين
كجمغلو
شر البلية ما يضحك
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
عند تجديد الإقامة وتسديد الرسوم المستحقه يقوم بإدخال رقم الاقامه وليس رقم سجله المدني

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