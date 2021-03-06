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إمارة الجوف توضح السرعات الجديدة على طريق "سكاكا- القريات"

Time منذ ساعة
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إمارة الجوف توضح السرعات الجديدة على طريق "سكاكا- القريات"

الرياض (صدى):
أعلنت إمارة منطقة الجوف، عن إعادة النظر في حدود السرعة المسموح بها على طريق (سكاكا- القريات) والتي سيتمّ تطبيقها قريبًا.

وأوضحت إمارة الجوف في بيان عبر تويتر أنَّه بناءً على موافقة اللجنة العليا للسلامة المرورية التي يرأسها أمير منطقة الجوف، فقد تمَّ إعادة النظر في حدود السرعة المسموح بها على الطريق الدولي (سكاكا- القريات) أثناء المرور في بعض المراكز والقرى، وذلك حفاظًا على سلامة قاطنيها ومرتادي الطريق.

وسيتمّ الإعلان عن تطبيقها في وقت لاحق، لتكون على النحو التالي:

- مرورًا بقرية الناصفة تكون السرعة 100 كم/س للسيارات و ۷۰ کم /س للشاحنات.

- مرورًا بمركز العيساوية تكون السرعة ۸۰ کم/س للسيارات، و50 كم/س للشاحنات.

- مرورًا بمحافظة طبرجل أمام مبنى البلدية الجديد والحديقة تكون السرعة 100 كم/س للسيارات و 70 كم/س للشاحنات.

- مرورًا بمركز النبك أبو قصر تكون السرعة ۸۰ كم/س للسيارات و50كم/س للشاحنات.

- مرورًا بمركز أبو عجرم تكون السرعة 100 كم/س للسيارات و ۷۰ کم /س للشاحنات.

- مرورًا بمركز ميقوع تكون السرعة ۸۰ كم/س للسيارات و 50كم/س للشاحنات.

- الطريق الواقع ما بين مركز العيساوية ومحافظة طبرجل تكون السرعة 110 كم/س للسيارات و ۸۰ کم /س للشاحنات.

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إمارة الجوف
السرعات الجديدة

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e.alofi
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه
FAWAZ
اللهم لك الحمد ولك الشكر على كثر النعم اللهم ارفع عنهم ولا تبلينا ياارحم الراحمين
كجمغلو
شر البلية ما يضحك
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
عند تجديد الإقامة وتسديد الرسوم المستحقه يقوم بإدخال رقم الاقامه وليس رقم سجله المدني

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