تطبيقات تجمع أكبر حجم من بياناتك الشخصية منها " إنستغرام "

وكالات (صدى):
كشف خبراء أن تطبيق "إنستغرام" ينقل أكبر حجم من البيانات الشخصية لمستخدميه إلى أطراف ثالثة، أكثر من غيره.
وأشار الخبراء إلى أن التطبيقات تقوم بجمع المعلومات حول مستخدميها لأسباب مختلفة، وبينها محاولة تصحيح الأخطاء وتحسين العمل.
وأظهرت نتائج البحث الذي أجرته شركة "pCloud"، أن ثلثي التطبيقات تقوم حاليًا بنقل هذه المعلومات لأطراف ثالثة. ومن الممكن أن تكون هذه الأطراف مرتبطة بالشركة التي أصدرت هذا التطبيق، أو من الممكن أنها تدفع نقودًا مقابل حق الحصول على هذه المعلومات.
وقال الخبراء إن تطبيق "إنستغرام" ينقل 79% من المعلومات عن مستخدميه، بما فيها تاريخ البحث والمعلومات الشخصية ومعلومات الشراء.
وأضاف أن التطبيقات تحتاج أحيانًا لنقل معلومات معينة لأطراف ثالثة من أجل مساعدتها في تقديم خدماتها؛ مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن عددًا من البرامج والتطبيقات تعمل ذلك لمصالحها الخاصة، لا لصالح المستخدمين.
وتابع الخبراء أن التطبيقات الكبيرة مثل "إنستغرام" و"فيسبوك" تسعى لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول مستخدميها؛ بدلًا من الاهتمام بحماية أمن هذه المعلومات".
وأوضح الخبراء أسماء التطبيقات التي تقوم بجمع أقل حجم من المعلومات، أو لا تقوم بذلك بشكل تام، وبينها "سكايب" وميكروسوفت تيمس" و"Clubhouse" و"Netflix" و"Signal" و"تلغرام".