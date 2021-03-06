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تطبيقات تجمع أكبر حجم من بياناتك الشخصية منها " إنستغرام "

Time منذ ساعة
Views 1747
تطبيقات تجمع أكبر حجم من بياناتك الشخصية منها " إنستغرام "

وكالات (صدى):
كشف خبراء أن تطبيق "إنستغرام" ينقل أكبر حجم من البيانات الشخصية لمستخدميه إلى أطراف ثالثة، أكثر من غيره.

وأشار الخبراء إلى أن التطبيقات تقوم بجمع المعلومات حول مستخدميها لأسباب مختلفة، وبينها محاولة تصحيح الأخطاء وتحسين العمل.

وأظهرت نتائج البحث الذي أجرته شركة "pCloud"، أن ثلثي التطبيقات تقوم حاليًا بنقل هذه المعلومات لأطراف ثالثة. ومن الممكن أن تكون هذه الأطراف مرتبطة بالشركة التي أصدرت هذا التطبيق، أو من الممكن أنها تدفع نقودًا مقابل حق الحصول على هذه المعلومات.

وقال الخبراء إن تطبيق "إنستغرام" ينقل 79% من المعلومات عن مستخدميه، بما فيها تاريخ البحث والمعلومات الشخصية ومعلومات الشراء.

وأضاف أن التطبيقات تحتاج أحيانًا لنقل معلومات معينة لأطراف ثالثة من أجل مساعدتها في تقديم خدماتها؛ مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن عددًا من البرامج والتطبيقات تعمل ذلك لمصالحها الخاصة، لا لصالح المستخدمين.

وتابع الخبراء أن التطبيقات الكبيرة مثل "إنستغرام" و"فيسبوك" تسعى لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول مستخدميها؛ بدلًا من الاهتمام بحماية أمن هذه المعلومات".

وأوضح الخبراء أسماء التطبيقات التي تقوم بجمع أقل حجم من المعلومات، أو لا تقوم بذلك بشكل تام، وبينها "سكايب" وميكروسوفت تيمس" و"Clubhouse" و"Netflix" و"Signal" و"تلغرام".

 

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أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
ماهذه الحياة الدنيا في خلق الله وملكوته...إلا كذرة تراب رميت في محيط... ولاكن اكثر الأنس والجن لا يفقهون...
شـــاهد
إذا تبي تعرف الحمــقى وأوصــافهم أيها القارىء الكريم ...هذا هو أبو خرقه فلاح .... ملاحظه :- الهلال الوحـيـد اللي يأكل بيــده ... أما أهل المكاتب نترك لهم الخرقه للـنـظـيف .
اسعد الدلخ
الله اكبر... من مات أول الزمان...ومن مات هذا الزمان ..الكل من قبورهم خارجون في يوم موعود... فارحمنا يا أرحم الراحمين..  قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ (49) لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (50) ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ (51) لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ (52) فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (53) فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (54) فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (55) هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ (56) نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ (57) أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ (58) أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (59) نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (60) 
سالم
الله يستر عليكم
شـــاهد
عزالله إن له من أســمه نصــيب .... أبــلــه .

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