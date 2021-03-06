إعلامي رياضي: رئيس نادي الشباب قام بتسليم الدوري إلى الهلال

نواف السالم (صدى):
انتقد الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، قائلًا أنه سلم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021، إلى الهلال.
وقال القحطاني عبر حسابه على موقع التدوين الصغير "تويتر": "البعض لم ولن يستوعب أن كرة القدم لعبة تخدم من يخدمها"، مؤكدًا على أن رئيس الشباب، سلم الراية مبكرًا للهلال، بعد حادثة "المنصة" الشهيرة، وانفعاله غير المبرر، الذي أدى إلى إيقافه.
وأشار فلاح القحطاني، إلى أن إيقاف البلطان، شتت من تركيز نجوم الشباب، الذين انشغلوا بأمور خارج المستطيل الأخضر؛ حيث تعادل الشباب مع القادسية،في الجولة 22 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليقل الفارق بينه ووصيفه الهلال، إلى 3 نقاط فقط.