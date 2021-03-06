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طريقة سهلة لقراءة رسائل المحادثات المظللة

Time منذ 34 دقيقة
Views 1705
طريقة سهلة لقراءة رسائل المحادثات المظللة

وكالات (صدى):
كشفت مستخدمة تدعى " رومانيا " على تطبيق تيك توك طريقة الكشف عن النصوص المظللة على آيفون بحيل بسيطة .

وأكدت المستخدمة رومانيا أنه يمكن إكتشاف هذه الرسائل من خلال إرسال رسائل سرية بلا إستخدام أو واتسآب من خلال فتح الملاحظات وكتابة الرسائل ثم مشاركة الملاحظة مع شخص في جهات الإتصال الخاصة بك وإرسال الرسائل .

كما يمكن إلتقاط اسكرين شوت ثم الضغط على حفظ وتعديل لقطة الشاشة ثم جعل الصورة على أعلى درجة إضاءة من خلال التعديل وتكثيف الظلال واختيار إبراز الصورة ، لتقوم بزيادة التباين الذي يسمح بقراءة الرسالة التي سبق أن تم إخفائها ومعرفة ما بها .

Time واتساب
آيفون
تطبيق تيك توك
النصوص المظللة

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، شركة تحضى بإحترام الكثير من من تعاملوا معها وسافرا،وأنا واحد منهم،، فلكم مني جزيل الشكر وعظيم التقدير !!
واضح*** وصريح***
شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، شركة تحضى بإحترام الكثير من من تعاملوا معها وسافرا،وأنا واحد منهم،، فلكم مني جزيل الشكر وعظيم التقدير !!
ابو محمد 😎 ✍️
شي جميل ..
عدو الخونة
شوف العنصرية واللؤم كيف يصير ويرسخ... ليش مايكون العكس؟ لماذا لا يقولون عرب يطردون نائبا فلسطينيا تحالف مع نتنياهو انهم كعادتهم في الفجور يريدون تمجيد انفسهم ورمي بلاهم على العرب زين اللي ما خلوه سعودي او ماراتي
ريح المسك
فعلا بيئة النصر جاذبة وهي التي جاءت بعسيري وعلي الحسن ولا جامي والغنام والصليهم وغيرهم وبيئة الهلال طاردة

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