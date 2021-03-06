طريقة سهلة لقراءة رسائل المحادثات المظللة

وكالات (صدى):
كشفت مستخدمة تدعى " رومانيا " على تطبيق تيك توك طريقة الكشف عن النصوص المظللة على آيفون بحيل بسيطة .
وأكدت المستخدمة رومانيا أنه يمكن إكتشاف هذه الرسائل من خلال إرسال رسائل سرية بلا إستخدام أو واتسآب من خلال فتح الملاحظات وكتابة الرسائل ثم مشاركة الملاحظة مع شخص في جهات الإتصال الخاصة بك وإرسال الرسائل .
كما يمكن إلتقاط اسكرين شوت ثم الضغط على حفظ وتعديل لقطة الشاشة ثم جعل الصورة على أعلى درجة إضاءة من خلال التعديل وتكثيف الظلال واختيار إبراز الصورة ، لتقوم بزيادة التباين الذي يسمح بقراءة الرسالة التي سبق أن تم إخفائها ومعرفة ما بها .