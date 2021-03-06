الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. هيئة المحاسبين: رصدنا 450 شهادة محاسبية مزورة وإحالة المتورطين للنيابة العامة

Time منذ ساعة
Views 1955
Comment 1
بالفيديو.. هيئة المحاسبين: رصدنا 450 شهادة محاسبية مزورة وإحالة المتورطين للنيابة العامة

الرياض (صدى):
أوضح أمين عام هيئة المحاسبين، الدكتور أحمد المغامس، أن الهيئة منذ إنشاءها تهدف إلى الإشراف وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة ولها عدة أدوار أخرى من بينها الرقابة على المحاسبين.

وقال الدكتور أحمد المغامس، خلال مشاركته مع برنامج "120" على قناة "الإخبارية"، أنه تم العمل على توطين المهنة في القطاع الخاص حيث تبلغ نسبة التوطين في مكاتب المحاسبة 32% تقريبًا، لافتًا إلى أن هناك 170 ألف شخصًا مسجلًا في مهن المحاسبة من بينهم 30 ألف سعودي.

وأشار أمين عام هيئة المحاسبين إلى أن الزيادة في عدد المحاسبين لأن اقتصاد المملكة من أقوى اقتصادات المنطقة، مضيفًا: "رصدنا 450 شهادة محاسبية مزورة وإحالة المتورطين للنيابة العامة".

Time واتساب
النيابة العامة
هيئة المحاسبين

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
ماهذه الحياة الدنيا في خلق الله وملكوته...إلا كذرة تراب رميت في محيط... ولاكن اكثر الأنس والجن لا يفقهون...
شـــاهد
إذا تبي تعرف الحمــقى وأوصــافهم أيها القارىء الكريم ...هذا هو أبو خرقه فلاح .... ملاحظه :- الهلال الوحـيـد اللي يأكل بيــده ... أما أهل المكاتب نترك لهم الخرقه للـنـظـيف .
اسعد الدلخ
الله اكبر... من مات أول الزمان...ومن مات هذا الزمان ..الكل من قبورهم خارجون في يوم موعود... فارحمنا يا أرحم الراحمين..  قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ (49) لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (50) ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ (51) لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ (52) فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (53) فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (54) فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (55) هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ (56) نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ (57) أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ (58) أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (59) نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (60) 
سالم
الله يستر عليكم
شـــاهد
عزالله إن له من أســمه نصــيب .... أبــلــه .

أخر الأخبار

كورونا يتسبب في وفاة الفنانة سوسن ربيع
كورونا يتسبب في وفاة الفنانة سوسن ربيع
Time منذ 4 دقائق Views 94
سبب تأجيل الاتحاد البت في ملف تجديد كريم الأحمدي
سبب تأجيل الاتحاد البت في ملف تجديد كريم الأحمدي
Time منذ 19 دقيقة Views 1399
«الصحة»: تسجيل 382 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 382 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 53 دقيقة Views 1954
إدارة الهلال تُقرر معاقبة علي البليهي
إدارة الهلال تُقرر معاقبة علي البليهي
Time منذ 57 دقيقة Views 2312
إغلاق 6 مساجد مؤقتًا بعد ثبوت حالات كورونا
إغلاق 6 مساجد مؤقتًا بعد ثبوت حالات كورونا
Time منذ ساعة Views 1725
بالصور.. الأمير خالد بن سلطان يطمئن على مصابي رالي الشرقية تويوتا
بالصور.. الأمير خالد بن سلطان يطمئن على مصابي رالي الشرقية تويوتا
Time منذ ساعة Views 2333
تطبيقات تجمع أكبر حجم من بياناتك الشخصية منها " إنستغرام "
تطبيقات تجمع أكبر حجم من بياناتك الشخصية منها " إنستغرام "
Time منذ ساعة Views 1742
بالفيديو.. هيئة المحاسبين: رصدنا 450 شهادة محاسبية مزورة وإحالة المتورطين للنيابة العامة
بالفيديو.. هيئة المحاسبين: رصدنا 450 شهادة محاسبية مزورة وإحالة المتورطين للنيابة العامة
Time منذ ساعة Views 1955
بالفيديو.. قائد مركبة يمارس التفحيط بشكل متكرر بجدة
بالفيديو.. قائد مركبة يمارس التفحيط بشكل متكرر بجدة
Time منذ ساعة Views 1999
القبض على 9 وافدين لسرقتهم القواطع النحاسية من محطات توزيع الكهرباء بالرياض
القبض على 9 وافدين لسرقتهم القواطع النحاسية من محطات توزيع الكهرباء بالرياض
Time منذ ساعة Views 1914