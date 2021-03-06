بالفيديو.. الإطاحة بمواطن سرق 17 مركبة بمكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية بالرياض من القبض على مواطن أطلق النار على واجهة مبنى مركز صحي لمنعه من الدخول بسبب عدم تقيده بالإجراءات الإحترازية .
كما أطاحت شرطة مكة المكرمة بمواطن ارتكب جرائم سرقة 17 مركبة وأجهزة كهربائية ، وكذلك القبض على 7 مخالفين لنظام الإقامة قاموا بالترصد لعملاء البنوك وسرقة ما بحوزتهم .
وتم القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية في الهواء بالرياض داخل أحد الأحياء السكنية ، وكذلك القبض على ثلاثة مواطنين قاموا بسرقة مصوغات ذهبية بمحافظة الخبر من أحد المنازل ، والقبض على خمسة أشخاص بمكة المكرمة ارتكبوا جرائم سرقة بـ 8 صيدليات وسرقة 3 مركبات .