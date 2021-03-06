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بالفيديو.. الإطاحة بمواطن سرق 17 مركبة بمكة المكرمة

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الإطاحة بمواطن سرق 17 مركبة بمكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية بالرياض من القبض على مواطن أطلق النار على واجهة مبنى مركز صحي لمنعه من الدخول بسبب عدم تقيده بالإجراءات الإحترازية .

كما أطاحت شرطة مكة المكرمة بمواطن ارتكب جرائم سرقة 17 مركبة وأجهزة كهربائية ، وكذلك القبض على 7 مخالفين لنظام الإقامة قاموا بالترصد لعملاء البنوك وسرقة ما بحوزتهم .

وتم القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية في الهواء بالرياض داخل أحد الأحياء السكنية ، وكذلك القبض على ثلاثة مواطنين قاموا بسرقة مصوغات ذهبية بمحافظة الخبر من أحد المنازل ، والقبض على خمسة أشخاص بمكة المكرمة ارتكبوا جرائم سرقة بـ 8 صيدليات وسرقة 3 مركبات .

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شرطة الشرقية
مكة المكرمة
الجهات الأمنية
سرطة الرياض
سرقة مركبات

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، شركة تحضى بإحترام الكثير من من تعاملوا معها وسافرا،وأنا واحد منهم،، فلكم مني جزيل الشكر وعظيم التقدير !!
واضح*** وصريح***
شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، شركة تحضى بإحترام الكثير من من تعاملوا معها وسافرا،وأنا واحد منهم،، فلكم مني جزيل الشكر وعظيم التقدير !!
ابو محمد 😎 ✍️
شي جميل ..
عدو الخونة
شوف العنصرية واللؤم كيف يصير ويرسخ... ليش مايكون العكس؟ لماذا لا يقولون عرب يطردون نائبا فلسطينيا تحالف مع نتنياهو انهم كعادتهم في الفجور يريدون تمجيد انفسهم ورمي بلاهم على العرب زين اللي ما خلوه سعودي او ماراتي
ريح المسك
فعلا بيئة النصر جاذبة وهي التي جاءت بعسيري وعلي الحسن ولا جامي والغنام والصليهم وغيرهم وبيئة الهلال طاردة

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