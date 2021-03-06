انتشار حمى الخنازير في الصين

بكين (صدى):
تفشت حمى الخنازير الإفريقية في إقليمي سيشوان وخبي، المنتجين الرئيسيين للحوم الخنازير في الصين؛ حيث ذكرت وزارة الزراعة والشؤون الريفية في بيان: إن التفشي قضى على 38 خنزيرًا في مزرعة بإقليم سيشوان، أكبر منتج للحوم الخنازير في الصين.
وأوضحت التقارير، أن إقليم خبي تم رصد المرض في حافلة كانت تنقل خنازير بصورة غير مشروعة من إقليم آخر، وفق ما ذكرت "رويترز"، فيما تعتبر الصين أكبر منتج ومستهلك للحوم الخنازير في العالم.
وقضى تفش لمرض حمى الخنازير الإفريقية على نحو نصف ثروة البلاد من الخنازير عام 2019، فيما كانت قد أعلنت أيضًا عن تفش آخر للمرض في الأسبوع الماضي بإقليم يونان بجنوب غرب البلاد.