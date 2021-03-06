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انتشار حمى الخنازير في الصين

Time منذ 19 دقيقة
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انتشار حمى الخنازير في الصين

بكين (صدى):
تفشت حمى الخنازير الإفريقية في إقليمي سيشوان وخبي، المنتجين الرئيسيين للحوم الخنازير في الصين؛ حيث ذكرت وزارة الزراعة والشؤون الريفية في بيان: إن التفشي قضى على 38 خنزيرًا في مزرعة بإقليم سيشوان، أكبر منتج للحوم الخنازير في الصين.

وأوضحت التقارير، أن إقليم خبي تم رصد المرض في حافلة كانت تنقل خنازير بصورة غير مشروعة من إقليم آخر، وفق ما ذكرت "رويترز"، فيما تعتبر الصين أكبر منتج ومستهلك للحوم الخنازير في العالم.

وقضى تفش لمرض حمى الخنازير الإفريقية على نحو نصف ثروة البلاد من الخنازير عام 2019، فيما كانت قد أعلنت أيضًا عن تفش آخر للمرض في الأسبوع الماضي بإقليم يونان بجنوب غرب البلاد.

 

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الصين
وزارة الزراعة
حمى الخنازير

أحدث التعليقات

حسين عبدالله
والله يانديه الإسراف،، سوف تقفون امام الله وتسألون عن ماجنته ايدكم، لاعبون يركضون في الملعب ويحصلون على الملايين الملايين،، يارب عليك بهم
حسين عبدالله
حررررام والله ضياع ملايين على لاعبين كان أولى بها الضعفاء والمساكين، ليس حمدالله وحدة،، كل لاعب يشفط ناديه يقول مع السلامه،، لابوة احتراف،، هذا انحراف،، انديه مغيبه وفلوس ضايعه،، سوف تسألون عنها،،
أبو طلال
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اسعد الدلخ
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