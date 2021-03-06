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بالفيديو.. حكم من صلى إمام ووجد بقعة في عضو الوضوء لم يصبها الماء

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. حكم من صلى إمام ووجد بقعة في عضو الوضوء لم يصبها الماء

علي القحطاني (صدى):
أوضح الشيخ عبدالله السلمي، حكم من صلى إمام ووجد بقعة في عضو الوضوء لم يصبها الماء.

وقال الشيخ السلمي خلال برنامج يستفتونك إنه لم يتوضوء الوضوء الواجب، مضيفًا أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلا يُصَلِّي ، وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيد الوضوء والصلاة".

وأضاف الشيخ السلمي أنه يجب في هذه الحالة أن يعيد الوضوء، ويعيد الصلاة، مشيرًا إلى أن صلاة المأمومين صحيحة، والله أعلى وأعلم.

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الوضوء
السلمي
الشيح السلمي

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
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واضح*** وصريح***
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ابو محمد 😎 ✍️
شي جميل ..
عدو الخونة
شوف العنصرية واللؤم كيف يصير ويرسخ... ليش مايكون العكس؟ لماذا لا يقولون عرب يطردون نائبا فلسطينيا تحالف مع نتنياهو انهم كعادتهم في الفجور يريدون تمجيد انفسهم ورمي بلاهم على العرب زين اللي ما خلوه سعودي او ماراتي
ريح المسك
فعلا بيئة النصر جاذبة وهي التي جاءت بعسيري وعلي الحسن ولا جامي والغنام والصليهم وغيرهم وبيئة الهلال طاردة

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