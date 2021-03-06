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بالفيديو.. أردني يحتفظ بمتحف مقتنيات قديمة بالرياض

Time منذ ساعة
Views 1751
بالفيديو.. أردني يحتفظ بمتحف مقتنيات قديمة بالرياض

الرياض (صدى):
حرص الأردني عاصم الحميدي على الاحتفاظ بمتحف مقتنيات قديمة بالرياض لإشباع شغفه بجمع القطع القديمة.

وقال الحميدي خلال حديثه لبرنامج "نشرة التاسعة" على قناة MBC، أنه يحب الاحتفاظ بالقطع القديمة، والتي تمنحه شعورًا يعود به للأزمنة القديمة.

وأوضح أن المتحف يضم عددًا من القطع القديمة، مثل بعض أدوات الطعام من قصر البديعة، وأول جواز سفر تم إصداره، متضمناً أختاماً قديمة.

كما ضم المتحف أيضًا قطعًا مثل لوحة تحمل عبارة "الخاصة الملكية" من موكب الراحل الملك سعود، بالإضافة إلى صحون قديمة من قصر الراحل الملك فيصل.

Time واتساب
الرياض
عاصم الحميدي

أحدث التعليقات

حسين عبدالله
والله يانديه الإسراف،، سوف تقفون امام الله وتسألون عن ماجنته ايدكم، لاعبون يركضون في الملعب ويحصلون على الملايين الملايين،، يارب عليك بهم
حسين عبدالله
حررررام والله ضياع ملايين على لاعبين كان أولى بها الضعفاء والمساكين، ليس حمدالله وحدة،، كل لاعب يشفط ناديه يقول مع السلامه،، لابوة احتراف،، هذا انحراف،، انديه مغيبه وفلوس ضايعه،، سوف تسألون عنها،،
أبو طلال
العالمي لايوقف على لاعب العالمي بن حضر
اسعد الدلخ
كمان ابك موضة المصريات بأفلام بالسبعينات .. الارشانه تلبس تنوره تحت الشطيه بشبر...وفوق الركبه بشبرين..
شهد عمار
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