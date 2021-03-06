تحديد هوية مدرب الهلال الجديد

نواف السالم (صدى):
أكدت تقارير صحافية، اليوم السبت، أنه لا تنوي إدارة الهلال، برئاسة فهد بن نافل، الإبقاء على البرازيلي روجيرو ميكالي، في الموسم الرياضي القادم، حيث بدأت في البحث عن مدرب أجنبي جديد.
وذكرت تقارير، أن ميريل رادوي، مدرب منتخب رومانيا السابق، والذي لعب في صفوف الهلال، في الفترة من 2008 إلى 2011، مرشح بقوة لقيادة الفريق، خلال الموسم الرياضي القادم.
وأشار الروماني ماريوس سيبريان، المدير الفني الأسبق لنادي الهلال، إلى تدريب رادوي، قلعة الزعيم، مشددًا على أن جماهير الهلال، تعشق رادوي، لإخلاصه الشديد للفريق، وبذله أقصى جهد، خلال فترة تواجده داخل قلعة الزعيم.
وقال أنه حضر لقاء تتويج الزعيم، بلقب دوري المحترفين، في عام 2017، بصحبة مواطنه رادوي: "عندما نزلت من المنصة مع رادوي، إلى أرضية الملعب، وجدت الجماهير الهلالية، تهتف للاعبها السابق بشكل جنوني، بدرجة جعلتني أتراجع إلى الخلف، لأنني شعرت بأنني ضئيل بجانبه".