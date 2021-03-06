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موضة الثمانينات ميلادية
منذ ساعة
1521
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أحدث التعليقات
حسين عبدالله
والله يانديه الإسراف،، سوف تقفون امام الله وتسألون عن ماجنته ايدكم، لاعبون يركضون في الملعب ويحصلون على الملايين الملايين،، يارب عليك بهم
حسين عبدالله
حررررام والله ضياع ملايين على لاعبين كان أولى بها الضعفاء والمساكين، ليس حمدالله وحدة،، كل لاعب يشفط ناديه يقول مع السلامه،، لابوة احتراف،، هذا انحراف،، انديه مغيبه وفلوس ضايعه،، سوف تسألون عنها،،
أبو طلال
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كمان ابك موضة المصريات بأفلام بالسبعينات .. الارشانه تلبس تنوره تحت الشطيه بشبر...وفوق الركبه بشبرين..
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