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تغيير قانون لمسة اليد في كرة القدم

Time منذ ساعة
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تغيير قانون لمسة اليد في كرة القدم

ماجد محمد (صدى):
كشف مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب"، أن حالات لمسة اليد غير المتعمدة التي تؤدي إلى هدف أو حصول فريق ما على فرصة سانحة للتسجيل، لن تعتبر مخالفة اعتبارًا من يوليو المقبل، وذلك ضمن قواعد جديدة وتعديلات على حالات لمس الكرة باليد.

وأوضح المجلس، أمس الجمعة، أن على الحكم "استخدام حكمته" فيما يتعلق بوضعية ذراع أو يد اللاعب عندما تلمسه الكرة، قبل أن يطلق صافرته مشيرًا إلى لمسة يد.

ونص البيان "نظرًا لأن التعامل مع حالات لمسة اليد لم يكن دائمًا متّسقًا بسبب التطبيق غير الصحيح للقانون، أكد أعضاء المجلس أنه ليس كل لمسة للكرة من يد أو ذراع اللاعب تعتبر مخالفة".

 

Time واتساب
كرة القدم
إيفاب
لمسة يد

أحدث التعليقات

حسين عبدالله
والله يانديه الإسراف،، سوف تقفون امام الله وتسألون عن ماجنته ايدكم، لاعبون يركضون في الملعب ويحصلون على الملايين الملايين،، يارب عليك بهم
حسين عبدالله
حررررام والله ضياع ملايين على لاعبين كان أولى بها الضعفاء والمساكين، ليس حمدالله وحدة،، كل لاعب يشفط ناديه يقول مع السلامه،، لابوة احتراف،، هذا انحراف،، انديه مغيبه وفلوس ضايعه،، سوف تسألون عنها،،
أبو طلال
العالمي لايوقف على لاعب العالمي بن حضر
اسعد الدلخ
كمان ابك موضة المصريات بأفلام بالسبعينات .. الارشانه تلبس تنوره تحت الشطيه بشبر...وفوق الركبه بشبرين..
شهد عمار
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