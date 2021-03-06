تغيير قانون لمسة اليد في كرة القدم

ماجد محمد (صدى):
كشف مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب"، أن حالات لمسة اليد غير المتعمدة التي تؤدي إلى هدف أو حصول فريق ما على فرصة سانحة للتسجيل، لن تعتبر مخالفة اعتبارًا من يوليو المقبل، وذلك ضمن قواعد جديدة وتعديلات على حالات لمس الكرة باليد.
وأوضح المجلس، أمس الجمعة، أن على الحكم "استخدام حكمته" فيما يتعلق بوضعية ذراع أو يد اللاعب عندما تلمسه الكرة، قبل أن يطلق صافرته مشيرًا إلى لمسة يد.
ونص البيان "نظرًا لأن التعامل مع حالات لمسة اليد لم يكن دائمًا متّسقًا بسبب التطبيق غير الصحيح للقانون، أكد أعضاء المجلس أنه ليس كل لمسة للكرة من يد أو ذراع اللاعب تعتبر مخالفة".