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الأمير عبدالرحمن بن مساعد يكشف عن حالته الصحية

Time منذ ساعة
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الأمير عبدالرحمن بن مساعد يكشف عن حالته الصحية

الرياض (صدى):
كشف الأمير عبد الرحمن بن مساعد، عن حالته الصحية، بعد قلق متابعيه بسبب نشره مجموعة من الأدعية.

وقال الأمير عبد الرحمن بن مساعد : "شكرًا لجميع الأحبة لا حرمني الله فضلكم ودعاءكم ومحبتكم ، بالأمس حصل لي شبه تمزق في اسفل الظهر وكانت آلامه شديدة و لا تطاق".

وأضاف : " أخذت مسكنات وحسب الطبيب أيام قليلة وتعود الأمور لطبيعتها بعون الله .. والآن بحمد الله أنا أفضل حالًا والألم محتمل وأقل بكثير ".

وكان الأمير عبد الرحمن بن مساعد، قد دعا الله راجياً كشف ضرّه، ما أثار القلق حول حالته الصحية.

ونشر ابن مساعد مجموعة من الأدعية قال فيها: "ربّي إنّي مسّني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين، لئن لم تغفر لي وترحمني لأكونّن من الخاسرين، يا حي يا قيّوم برحمتك أستغيث، ربّي آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيءٍ قدير ".

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عبدالرحمن بن مساعد
الأمير عبدالرحمن بن مساعد
الحالة الصحية
الأدعية

أحدث التعليقات

حسين عبدالله
والله يانديه الإسراف،، سوف تقفون امام الله وتسألون عن ماجنته ايدكم، لاعبون يركضون في الملعب ويحصلون على الملايين الملايين،، يارب عليك بهم
حسين عبدالله
حررررام والله ضياع ملايين على لاعبين كان أولى بها الضعفاء والمساكين، ليس حمدالله وحدة،، كل لاعب يشفط ناديه يقول مع السلامه،، لابوة احتراف،، هذا انحراف،، انديه مغيبه وفلوس ضايعه،، سوف تسألون عنها،،
أبو طلال
العالمي لايوقف على لاعب العالمي بن حضر
اسعد الدلخ
كمان ابك موضة المصريات بأفلام بالسبعينات .. الارشانه تلبس تنوره تحت الشطيه بشبر...وفوق الركبه بشبرين..
شهد عمار
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