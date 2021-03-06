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بالفيديو.. الشيخ «السلمي» يوضح حكم الولائم التي تقام بعد وفاة الميت بأسبوع

Time منذ 32 دقيقة
Views 1744
بالفيديو.. الشيخ «السلمي» يوضح حكم الولائم التي تقام بعد وفاة الميت بأسبوع

علي القحطاني (صدى):
كشف أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله السلمي، حكم الولائم التي تُقام في منزل المُتوفى بعد أيام وأسابيع من وفـاته للزائرين لهم.

وأوضح الشيخ عبدالله السلمي، خلال مشاركته مع برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة" إن مسألة اجتماع الناس عند أهل الميت اختلف فيها العلماء؛ ففريق يرى أن اجتماع الناس عند أهل الميت من باب المواساة دون سمعة أو رياء يجوز.

وقال أنه لا ينبغي أن يدعو أهل الميت للولائم داخل المنزل، لكن صنع الطعام لمن يحضرون من أهل الميت من أماكن بعيدة للتعزية داخل منزله لا شيء فيه، لافتًا إلى أن الصدقة عن الميت بأن يُتصدق له من غير تحديد زمن أو وقت فالأصل فيه الجواز، لكن تحديد وقت فيه بالاجتماع بعد أسبوعين أو 40 يوماً فذلك منهي عنه لأنه من النياحة.

 

Time واتساب
وفاة
يستفتونك
ولائم
عبدالله السلمي

أحدث التعليقات

ابوبدر
من اول قلنا ان الحرية الزائفة والانفتاح الزائد والابتعاد عن الدبن وعاداتنا وتقاليدنا بتكون سبب للمصائب . الله يكفينا شر مافي الغيب عنده ✋
زعيم اااسيا
يمكن بعد زواج يعقل ويكمل دراسته ويحصل على بكارلوس وتعلم كيف تتقن الحديث والحوار على الهواء مباشره مو حوار مسجل حافظ كلمتين وجاب العيد لما قال اي فريق يحقق بطوله داخليه ويفشل خارجيا هذا فريق مدعوم من لجان وتحكيم الهلال حقق داخليا وخارجيا النصر حقق داخليا وفشل خارجيا وشهد شاهدنا منهم تبنا لكم ماغباءكم سلوقي الاصيفر
زعيم اااسيا
يمكن بعد زواج يعقل ويكمل دراسته ويحصل على بكارلوس وتعلم كيف تتقن الحديث والحوار على الهواء مباشره مو حوار مسجل حافظ كلمتين وجاب العيد لما قال اي فريق يحقق بطوله داخليه ويفشل خارجيا هذا فريق مدعوم من لجان وتحكيم الهلال حقق داخليا وخارجيا النصر حقق داخليا وفشل خارجيا وشهد شاهدنا منهم تبنا لكم ماغباءكم سلوقي الاصيفر
زعيم اااسيا
فعلا بيئه النصر طارده لاعب ساهم في تحقيق النصر كاس اسيا والدوري وكاس الملك هههههههههههه مسمينه جلاد مادري هل هو جلاد الحراس ولا جلاد ادارة النصر ومنسوبيها
الملل
وجه قذر وخبيث

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