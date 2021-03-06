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طيران أديل يوفر وظائف هندسية شاغرة للجنسين

Time منذ ساعة
Views 1832
طيران أديل يوفر وظائف هندسية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، على مسمى "مخطط هندسة الطائرات" ؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف متاحة للرجال والنساء من حمَلة شهادة الدبلوم التقني أو شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يونيو 2021م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي من هنـــــــا .

 

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جدة
طيران أديل
وظائف هندسية

أحدث التعليقات

ابوبدر
من اول قلنا ان الحرية الزائفة والانفتاح الزائد والابتعاد عن الدبن وعاداتنا وتقاليدنا بتكون سبب للمصائب . الله يكفينا شر مافي الغيب عنده ✋
زعيم اااسيا
يمكن بعد زواج يعقل ويكمل دراسته ويحصل على بكارلوس وتعلم كيف تتقن الحديث والحوار على الهواء مباشره مو حوار مسجل حافظ كلمتين وجاب العيد لما قال اي فريق يحقق بطوله داخليه ويفشل خارجيا هذا فريق مدعوم من لجان وتحكيم الهلال حقق داخليا وخارجيا النصر حقق داخليا وفشل خارجيا وشهد شاهدنا منهم تبنا لكم ماغباءكم سلوقي الاصيفر
زعيم اااسيا
يمكن بعد زواج يعقل ويكمل دراسته ويحصل على بكارلوس وتعلم كيف تتقن الحديث والحوار على الهواء مباشره مو حوار مسجل حافظ كلمتين وجاب العيد لما قال اي فريق يحقق بطوله داخليه ويفشل خارجيا هذا فريق مدعوم من لجان وتحكيم الهلال حقق داخليا وخارجيا النصر حقق داخليا وفشل خارجيا وشهد شاهدنا منهم تبنا لكم ماغباءكم سلوقي الاصيفر
زعيم اااسيا
فعلا بيئه النصر طارده لاعب ساهم في تحقيق النصر كاس اسيا والدوري وكاس الملك هههههههههههه مسمينه جلاد مادري هل هو جلاد الحراس ولا جلاد ادارة النصر ومنسوبيها
الملل
وجه قذر وخبيث

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