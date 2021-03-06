طيران أديل يوفر وظائف هندسية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، على مسمى "مخطط هندسة الطائرات" ؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف متاحة للرجال والنساء من حمَلة شهادة الدبلوم التقني أو شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يونيو 2021م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي من هنـــــــا .