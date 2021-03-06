نائب سابق: النساء سبب انتشار كورونا في الكويت

خالد الظفيري (صدى):
أتهم نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي، النساء الكويتيات بالتسبب في انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، مما أثار غضب المتابعين.
وقال النائب: يجب أن يقتصر الحظر على النساء، وأن تسحب سياراتهن، أو يمنح أزواجهن مهراً للزواج من أخرى: "انتشرت الكورونا والحافظ الله، لكن حريم الكويت سبب رئيسي من كثر الدوجة [الزحام].
وأضاف: قد تسقط الحكومة بسبب انفلات الحريم نحو العروس والاستقبالات مرتع الكرونات كلها.
واقترح أن يقتصر الحظر على الحريم، واللي تلقونها تفتر اسحبوا سيارتها والحافظ الله، أو عطوا رجلها مهر زوجة ثانية وبيت ويا الله السلامة".