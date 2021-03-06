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نائب سابق: النساء سبب انتشار كورونا في الكويت

Time منذ ساعة
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نائب سابق: النساء سبب انتشار كورونا في الكويت

خالد الظفيري (صدى):
أتهم نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي، النساء الكويتيات بالتسبب في انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، مما أثار غضب المتابعين.

وقال النائب: يجب أن يقتصر الحظر على النساء، وأن تسحب سياراتهن، أو يمنح أزواجهن مهراً للزواج من أخرى: "انتشرت الكورونا والحافظ الله، لكن حريم الكويت سبب رئيسي من كثر الدوجة [الزحام].

وأضاف: قد تسقط الحكومة بسبب انفلات الحريم نحو العروس والاستقبالات مرتع الكرونات كلها.

واقترح أن يقتصر الحظر على الحريم، واللي تلقونها تفتر اسحبوا سيارتها والحافظ الله، أو عطوا رجلها مهر زوجة ثانية وبيت ويا الله السلامة".

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الكويت
كورونا
فيروس كورونا

أحدث التعليقات

ابوبدر
من اول قلنا ان الحرية الزائفة والانفتاح الزائد والابتعاد عن الدبن وعاداتنا وتقاليدنا بتكون سبب للمصائب . الله يكفينا شر مافي الغيب عنده ✋
زعيم اااسيا
يمكن بعد زواج يعقل ويكمل دراسته ويحصل على بكارلوس وتعلم كيف تتقن الحديث والحوار على الهواء مباشره مو حوار مسجل حافظ كلمتين وجاب العيد لما قال اي فريق يحقق بطوله داخليه ويفشل خارجيا هذا فريق مدعوم من لجان وتحكيم الهلال حقق داخليا وخارجيا النصر حقق داخليا وفشل خارجيا وشهد شاهدنا منهم تبنا لكم ماغباءكم سلوقي الاصيفر
زعيم اااسيا
يمكن بعد زواج يعقل ويكمل دراسته ويحصل على بكارلوس وتعلم كيف تتقن الحديث والحوار على الهواء مباشره مو حوار مسجل حافظ كلمتين وجاب العيد لما قال اي فريق يحقق بطوله داخليه ويفشل خارجيا هذا فريق مدعوم من لجان وتحكيم الهلال حقق داخليا وخارجيا النصر حقق داخليا وفشل خارجيا وشهد شاهدنا منهم تبنا لكم ماغباءكم سلوقي الاصيفر
زعيم اااسيا
فعلا بيئه النصر طارده لاعب ساهم في تحقيق النصر كاس اسيا والدوري وكاس الملك هههههههههههه مسمينه جلاد مادري هل هو جلاد الحراس ولا جلاد ادارة النصر ومنسوبيها
الملل
وجه قذر وخبيث

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