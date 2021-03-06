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بالصور.. كيفية بناء منازل القطيف العريقة قديمًا

Time منذ ساعة
Views 1881
بالصور.. كيفية بناء منازل القطيف العريقة قديمًا

علي القحطاني (صدى):
استغل أهالي القطيف حجارة الفروش البحرية المرجانية أو حجارة الملح، وذلك لبناء مساكنهم قديماً، فيما وثق المعلم إسماعيل آل هجلس ودرس وترميم المباني التراثية في القرى الشعبية بمحافظة القطيف.

وأوضح المعلم آل، أن العمارة في القطيف، وبالأخص في مبانيها القديمة تعبر بشكل خاص عن أهلها، لافتًا إلى أنه يستخدم في العمارة القطيفية مواد البناء المحلية، تتمتع بخاصية الامتصاص، حيث تختزن فيها المياه المكثفة من الرطوبة، فتعمل على تقليل درجات الحرارة المرتفعة، داخل الحجرات المظلة.

وأشار إلى أن ذلك مع تقليل درجات الحرارة بالممرات والسوابيط والأزقة وفناء البيت، ولهذا لا نجد الجص ملوناً والسبب يعود إلى أن اللون يكوّن طبقة عازلة ومانعة لامتصاص الرطوبة، وبذلك تنتهي مهمة الجص الأساسية، فيموت ويتحلل ويقل عمره الافتراضي، بحسب "العربية.نت".

Time واتساب
القطيف
منازل
حجارة الملح

أحدث التعليقات

ابوبدر
من اول قلنا ان الحرية الزائفة والانفتاح الزائد والابتعاد عن الدبن وعاداتنا وتقاليدنا بتكون سبب للمصائب . الله يكفينا شر مافي الغيب عنده ✋
زعيم اااسيا
يمكن بعد زواج يعقل ويكمل دراسته ويحصل على بكارلوس وتعلم كيف تتقن الحديث والحوار على الهواء مباشره مو حوار مسجل حافظ كلمتين وجاب العيد لما قال اي فريق يحقق بطوله داخليه ويفشل خارجيا هذا فريق مدعوم من لجان وتحكيم الهلال حقق داخليا وخارجيا النصر حقق داخليا وفشل خارجيا وشهد شاهدنا منهم تبنا لكم ماغباءكم سلوقي الاصيفر
زعيم اااسيا
يمكن بعد زواج يعقل ويكمل دراسته ويحصل على بكارلوس وتعلم كيف تتقن الحديث والحوار على الهواء مباشره مو حوار مسجل حافظ كلمتين وجاب العيد لما قال اي فريق يحقق بطوله داخليه ويفشل خارجيا هذا فريق مدعوم من لجان وتحكيم الهلال حقق داخليا وخارجيا النصر حقق داخليا وفشل خارجيا وشهد شاهدنا منهم تبنا لكم ماغباءكم سلوقي الاصيفر
زعيم اااسيا
فعلا بيئه النصر طارده لاعب ساهم في تحقيق النصر كاس اسيا والدوري وكاس الملك هههههههههههه مسمينه جلاد مادري هل هو جلاد الحراس ولا جلاد ادارة النصر ومنسوبيها
الملل
وجه قذر وخبيث

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