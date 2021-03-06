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البروتوكولات الواجب اتباعها أثناء تشييع الجنائز والصلاة عليها

Time منذ 33 دقيقة
Views 1638
البروتوكولات الواجب اتباعها أثناء تشييع الجنائز والصلاة عليها

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن بروتوكولات تشييع الجنائز والصلاة عليها، ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة البلدية والقروية، على ضرورة ارتداء الكمامات للحضور والعاملين طوال الوقت، وتطهير أبواب المقبرة قبل وبعد الانتهاء من الدفن، تطهير الأيدي بشكل دوري لمدة لا تقل عن 20 ثانية بمطهر معتمد.

وشددت على منع التزاحم عند تشييع الميت، وتقليص الحضور للجنازة إلى 50 شخصا فقط، ومنع التزاحم عند القبر لغير المسؤولين عن عملية الدفن.

وأشارت إلى أنه يتم توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم، وتجهيز أماكن للصلاة على الجنائز داخل المقبرة لتطبيق التباعد أثناء الصلاة.

وأضافت : أنه يتم تخصيص شخصين إلى 4 لعملية وضع الميت في القبر وعملية الدفن.

 

Time واتساب
وزارة الشؤون البلدية والقروية
الجنائز

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يمكن ما اعطيتيها معاشهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه .. .. الحرامي سينال العقاب الصارم ..
سعد
المفروض ابيدوهم او اوقفوا الحرب
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ..
الملل
وليش انتم مهتمين فيها هل هو نزيف مهبلي

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